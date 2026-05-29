米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』は28日（日本時間29日）、今季のア・リーグ新人王について議論を交わした。

出演者たちはホワイトソックスの村上宗隆内野手を最有力候補に挙げ、「すでに決着がついているかもしれない」と言及。ライバルの一人、同地区タイガースの21歳ケビン・マクゴニグル内野手との比較もされたが、大差がついていると結論付けた。

■元ホワイトソックス、ピアジンスキー氏も断言

『ファウルテリトリー』は28日（同29日）、今季のア・リーグ新人王の話題を取り上げた。番組のホスト役を務める元メジャーリーグ捕手のA.J.ピアジンスキー氏は、ここまでア・リーグトップタイの20本塁打を放っている村上に関して「もし40から50本塁打を打てば、新人王は彼が獲るよ。申し訳ないけれど、マクゴニグルが何をしようと関係ない」と断言した。

21歳の遊撃手マクゴニグルは、ここまで打率.291、OPS.816の好成績。選球眼が抜群で空振りをしない、村上とは全く違うタイプの巧打者だ。米データサイト『ファングラフス』が算出した勝利貢献度「WAR」では、村上の2.0を上回る2.4を記録しているものの、ピアジンスキー氏は「シーズン3分の1経過したが、このペースが続いたらどうなるか。村上が60本塁打、マクゴニグルが9本塁打。村上が120打点、マクゴニグルが60打点。どっちが優れている？新人王は誰だ？」と言及。

「もう差が開きすぎている。今の時点で満場一致で村上が新人王だよ。接戦であってはいけない。マクゴニグルは本当に良い選手だ。これから偉大な選手になるだろう。でも、今年の新人王は村上だ」と言い切った。

ピアジンスキー氏は、「村上の前後を打つ打者がより重要になる。（2年目の）コルソン・モンゴメリー内野手と（3番打者の）ミゲル・バルガス内野手を楽にし、チェイス・マイドロス内野手も昨夜グランドスラムを打った。村上はこの打線全体を変えたんだ。良いチームには必ずそういう『存在感のある選手』がいる。今のホワイトソックスが勝率5割を超えているのは、彼がその存在だからだ」と称賛。ホワイトソックスでも長年プレーした辛口批評の“先輩捕手”が、村上の新人王に太鼓判を押した。