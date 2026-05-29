TOMORROW X TOGETHER・BEOMGYU（ボムギュ）、来日中に食べた“名物”告白「おいしかったです！」
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが29日、東京・マルニ表参道『MARNI BLOOMS POP IN』に来店。今回の来日で食べた日本の食べ物を明かした。
【写真】表参道が騒然…！透明感あふれるボムギュの来店シーン
現在、スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』のため来日しているBEOMGYU。日本滞在中に食べたものを問われると、日本語で「明太クリームうどん！おいしかったです！」とサムズアップしながら明かした。
『MARNI BLOOMS POP IN』は、きょう29日から6月9日まで開催中。26年春夏コレクションVOL.2のローンチを祝い、MARNIのファブリックフラワーがストアを彩るポップインとなっている。ストアエントランスには、同ブランドのアーカイブファブリックを使用し、イタリアでハンドメードされたファブリックフラワーで装飾したキオスク（CIOSCO）が登場。鮮やかに咲き誇るフラワーインスタレーションが空間を彩り、同ブランドの遊び心とクラフツマンシップを感じさせる特別な空間を演出している。
店内を見渡したBEOMGYUは「（韓国語で）花がとても多くて、カラフルでMARNIさんとも合っている空間だと思いました。（日本語で）花がとてもきれいだと思いました」とコメントし、「ぜひ遊びに来てください」と呼びかけた。
【写真】表参道が騒然…！透明感あふれるボムギュの来店シーン
現在、スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』のため来日しているBEOMGYU。日本滞在中に食べたものを問われると、日本語で「明太クリームうどん！おいしかったです！」とサムズアップしながら明かした。
店内を見渡したBEOMGYUは「（韓国語で）花がとても多くて、カラフルでMARNIさんとも合っている空間だと思いました。（日本語で）花がとてもきれいだと思いました」とコメントし、「ぜひ遊びに来てください」と呼びかけた。