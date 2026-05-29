斉藤由貴、愛され続ける名曲をオーケストラで披露 武部聡志プロデュース公演決定
俳優・歌手の斉藤由貴が、フルオーケストラによるコンサートツアー『billboard classics 斉藤由貴 Premium Orchestra Concert 〜produced by 武部聡志』を開催することを発表した。
【ライブ写真多数】36年ぶりの全国ツアーを開催！ステージで魅了する斉藤由貴
同公演は、薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤が、フルオーケストラとともに、9月10日に60歳を迎える自身のバースデーアニバーサリーを彩る特別なステージを届ける。
同ツアーは、9月17日に、関西屈指の音楽ホールとして知られる兵庫・兵庫県立芸術文化センターで開幕し、9月25日には、昨年開催したデビュー40周年記念の全国ホールツアーのファイナル公演の舞台となった東京・昭和女子大学 人見記念講堂へ。そして、10月2日には斉藤の出身地・神奈川が誇る音楽ホール、ミューザ川崎シンフォニーホールを巡るツアーとなる。
デビュー以来、数々の名曲をともに生み出してきた武部と、指揮・アレンジを手がける岩城直也によって、時代を超えて愛され続ける楽曲群が新たな表情を見せる公演となる。
■『billboard classics 斉藤由貴 Premium Orchestra Concert 〜produced by 武部聡志』
9月17日（木） 兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
9月25日（金） 東京・昭和女子大学 人見記念講堂
10月2日（金） 神奈川・ミューザ川崎シンフォニーホール
出演：
斉藤由貴
ピアノ・音楽監修：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
管弦楽：
NIPO×神戸市室内管弦楽団（兵庫公演）
Naoya Iwaki Pops Orchestra（東京・神奈川公演）
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同公演は、薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤が、フルオーケストラとともに、9月10日に60歳を迎える自身のバースデーアニバーサリーを彩る特別なステージを届ける。
デビュー以来、数々の名曲をともに生み出してきた武部と、指揮・アレンジを手がける岩城直也によって、時代を超えて愛され続ける楽曲群が新たな表情を見せる公演となる。
■『billboard classics 斉藤由貴 Premium Orchestra Concert 〜produced by 武部聡志』
9月17日（木） 兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
9月25日（金） 東京・昭和女子大学 人見記念講堂
10月2日（金） 神奈川・ミューザ川崎シンフォニーホール
出演：
斉藤由貴
ピアノ・音楽監修：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
管弦楽：
NIPO×神戸市室内管弦楽団（兵庫公演）
Naoya Iwaki Pops Orchestra（東京・神奈川公演）