モナキ、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」ド派手アレンジ版をTikTok先行配信
純烈の弟分グループ・モナキが、バズり中のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をより大胆に、よりド派手に、よりハイパーにリアレンジした「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど＜＜HYPER TSUKKOMI ENERGY VIBES＞＞」をTikTokで先行配信した。
【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショット
同曲は7月29日にリリースされる「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Dタイプのカップリングとしても収録。純烈のリーダーであり、モナキのプロデューサー・酒井一圭は「今年も灼熱の夏よ！水分補給しながら踊るんよ！痩せるんちゃうかな？しらんけど。」と語った。
また、同日に発売されるCタイプのカップリングに収録される「すみなすものは心なりけり」の歌詞は酒井が書き下ろしており、江戸幕末に活躍した長州藩士・高杉晋作の辞世の句「面白きこともなき世を面白く」に続く下の句を用いている。
6月2日にはNHK『うたコン』への出演も発表されており、さらに放送直後の午後9時からは、モナキのYouTubeチャンネルにて「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスパフォーマンスビデオが公開される予定だ。
【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショット
同曲は7月29日にリリースされる「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Dタイプのカップリングとしても収録。純烈のリーダーであり、モナキのプロデューサー・酒井一圭は「今年も灼熱の夏よ！水分補給しながら踊るんよ！痩せるんちゃうかな？しらんけど。」と語った。
6月2日にはNHK『うたコン』への出演も発表されており、さらに放送直後の午後9時からは、モナキのYouTubeチャンネルにて「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスパフォーマンスビデオが公開される予定だ。