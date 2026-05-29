Snow Man、ユニクロ「初夏の親子お出かけ」コーデで辛口女性審査員の心をつかめるか “一時帰国”目黒蓮の私服抜き打ちチェックも
9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』が、きょう29日午後7時から2時間スペシャルで放送される。今回は「東京それスノコレクション」第7弾で、ユニクロ商品を用いた「明日真似したくなる初夏の親子お出かけコーデ」に挑むほか、一時帰国中の目黒蓮の私服を抜き打ちチェックする。
【写真】これ私服？黒のトップスからのぞく襟元がオシャレな長髪の目黒蓮
大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第7弾は、Snow Manと世界的ファッションブランド「ユニクロ」とのコラボが実現。靴以外の洋服・小物類は全てユニクロの商品から選び放題。Snow Manのファッションセンスを競うガチ対決のため、今回はあえてゲストは無し。Snow Manメンバー同士で真剣勝負に挑む。
ファッションのテーマは「明日真似したくなる初夏の親子お出かけコーデ」。ウィメンズ・キッズ服も充実しているユニクロのアイテムを駆使した“ファミリーコーデ対決”となる。天才子役とママ役の有名人をゲストに迎え、Snow Manメンバーがそれぞれプロデュースした“親子コーデ”をまとい、1人ずつランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5人がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初（!?）「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている。
審査員には、お馴じみのあの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。今回も容赦ない超辛口コメントが飛び交う中、はたして至極のお出かけコーデで辛口女性審査員の心をつかめるのか。一同大絶賛のコーデも？
「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。今回はSnow Manの事務所のガチ先輩や今話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。メンバーも驚がくの人物とは一体誰なのか。
さらに、カナダで長期撮影中の目黒が一時帰国しているということで、『それスノ』が緊急アポなし突撃。久々に『それスノ』に登場する目黒の私服を抜き打ちチェックする。私服のファッションチェックの結果は果たして。
【写真】これ私服？黒のトップスからのぞく襟元がオシャレな長髪の目黒蓮
大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第7弾は、Snow Manと世界的ファッションブランド「ユニクロ」とのコラボが実現。靴以外の洋服・小物類は全てユニクロの商品から選び放題。Snow Manのファッションセンスを競うガチ対決のため、今回はあえてゲストは無し。Snow Manメンバー同士で真剣勝負に挑む。
審査員には、お馴じみのあの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。今回も容赦ない超辛口コメントが飛び交う中、はたして至極のお出かけコーデで辛口女性審査員の心をつかめるのか。一同大絶賛のコーデも？
「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。今回はSnow Manの事務所のガチ先輩や今話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。メンバーも驚がくの人物とは一体誰なのか。
さらに、カナダで長期撮影中の目黒が一時帰国しているということで、『それスノ』が緊急アポなし突撃。久々に『それスノ』に登場する目黒の私服を抜き打ちチェックする。私服のファッションチェックの結果は果たして。