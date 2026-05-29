なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」MV公開へ 5周年イヤー祝祭ムードできらめく世界観
7人組グループ・なにわ男子によるニューアルバム『ND5』（6月17日発売）に収録されている、リード曲「Celebrate」がきょう29日に先行配信スタートした。
【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら
「Celebrate」は夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンの皆さんへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。
さらに、「Celebrate」Music Videoが29日午後7時28分より、なにわ男子公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開決定。鮮やかなメンバーカラーの衣装を身にまとったメンバーがレッドカーペットを歩く祝祭感あふれるサムネイルもMVの魅力を凝縮している。華やかできらめきあふれる5周年の祝典と新たな旅へと向かっていくなにわ男子を描いたMusic Videoとなっている。
29日午前0時より、各配信サービスにて順次、ダウンロード・ストリーミング配信がスタートしている。またアルバム配信リリース記念としてPre-Add/Pre-Saveキャンペーン実施決定。引き続きアーティストフォローキャンペーンも実施中。
【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら
「Celebrate」は夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンの皆さんへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。
さらに、「Celebrate」Music Videoが29日午後7時28分より、なにわ男子公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開決定。鮮やかなメンバーカラーの衣装を身にまとったメンバーがレッドカーペットを歩く祝祭感あふれるサムネイルもMVの魅力を凝縮している。華やかできらめきあふれる5周年の祝典と新たな旅へと向かっていくなにわ男子を描いたMusic Videoとなっている。
29日午前0時より、各配信サービスにて順次、ダウンロード・ストリーミング配信がスタートしている。またアルバム配信リリース記念としてPre-Add/Pre-Saveキャンペーン実施決定。引き続きアーティストフォローキャンペーンも実施中。