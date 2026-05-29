縦型ショートドラマ「ReelShort」で「家族の絆」「愛」「裏切り」「後悔」描いた新作3本配信【キャスト・あらすじ】
縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」に、新作『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』『パパはトップスター!? 〜未婚シンママの秘密〜』『理想の家族を捨てるまで』が加わる。
『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』(5月20日配信開始)は、孤独なエリート社長・黒澤森（中島健）と、不思議な力を持つものの「金運ゼロ」のちびっ子陰陽師・陽菜（月野未羚）という異色のコンビが、家族の絆を織りなしていくファンタジー。
【場面ショット】居場所失った美咲に救いの手 まるで王子様な飯島颯
『パパはトップスター!? 〜未婚シンママの秘密〜』(6月6日配信開始)は、痛快な大逆転シンデレラストーリー。7年前にとあるホテルでトップスターの神崎蓮（瀬戸利樹）と一夜を共にした森山鈴（森日菜美）は、大学生ながら息子の優（近江晃成）を出産し、シングルマザーとして奮闘する。
『理想の家族を捨てるまで』（6月23日配信）は、少女が真実の愛を求める物語。家族のように暮らしていた西園寺家で、少女・美咲（安倍乙）は突然「裏切り者」として追い詰められる。寄付金の横領や暴力の濡れ衣を着せられ、兄弟である蓮（倉須洸）と翔（伊藤壮吾）からも信じてもらえず、居場所を失ってしまう。すべてを諦めた美咲の元に蒼汰（飯島颯）が現れ、新たな環境で救いを得る一方、残された2人はやがて自分たちの過ちに気づき始める。
3つの作品はそれぞれ、「家族の絆」「愛」「裏切り」「後悔」などの普遍的なテーマを、ショートドラマ形式で描いている。
『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』(5月20日配信開始)は、孤独なエリート社長・黒澤森（中島健）と、不思議な力を持つものの「金運ゼロ」のちびっ子陰陽師・陽菜（月野未羚）という異色のコンビが、家族の絆を織りなしていくファンタジー。
『パパはトップスター!? 〜未婚シンママの秘密〜』(6月6日配信開始)は、痛快な大逆転シンデレラストーリー。7年前にとあるホテルでトップスターの神崎蓮（瀬戸利樹）と一夜を共にした森山鈴（森日菜美）は、大学生ながら息子の優（近江晃成）を出産し、シングルマザーとして奮闘する。
『理想の家族を捨てるまで』（6月23日配信）は、少女が真実の愛を求める物語。家族のように暮らしていた西園寺家で、少女・美咲（安倍乙）は突然「裏切り者」として追い詰められる。寄付金の横領や暴力の濡れ衣を着せられ、兄弟である蓮（倉須洸）と翔（伊藤壮吾）からも信じてもらえず、居場所を失ってしまう。すべてを諦めた美咲の元に蒼汰（飯島颯）が現れ、新たな環境で救いを得る一方、残された2人はやがて自分たちの過ちに気づき始める。
3つの作品はそれぞれ、「家族の絆」「愛」「裏切り」「後悔」などの普遍的なテーマを、ショートドラマ形式で描いている。