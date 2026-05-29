相葉雅紀、timeleszと2ショットトークで金言授ける 究極の心理戦ゲームにも挑戦
■相葉雅紀、『タイムレスマン』ゲストに登場 8人全員バラエティー初共演
【写真】究極の心理戦も…相葉雅紀がtimeleszと対面
8人組グループ・timeleszメンバーが出演する29日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）では、スペシャルゲストとして8人の大先輩・相葉雅紀が番組に初登場する。相葉はこれまで、timeleszのメンバーそれぞれと共演した機会はあるものの、8人全員とバラエティー番組で共演するのは今回が初めてとなる。
そんな記念すべき放送で実施する企画は、timeleszとゲストが1対1のトークを繰り広げる「サシトーク」。各メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」が書かれた8枚のフリップの中から、相葉が気になるものを順番に選び、そのテーマの考案者であるメンバーと別室で2人きり、3分間トークを展開。ただしフリップは無記名のため、相葉はトークテーマの内容だけを見て相手を指名していくことに…という、ぶっつけ本番で繰り広げられるフリートーク企画だ。
果たしてどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。そして、最も相葉の琴線に触れる話題を提案するメンバーは…。今だからこそ言える“相葉先輩からの金言”など、他ではなかなか聞けない貴重な発言も次々に飛び出す。
そして、大盛り上がりの「サシトーク」の後は、9人全員で番組名物ゲーム「信頼じゃんけん」を開催。裏切り、疑心、抜け駆け…さまざまな思惑が交錯する“究極の心理戦”に、相葉が初めて挑戦する。今回は、敗者3人が番組特製の「苦丁センブリ茶」を飲まされるはめに。しかし、予想外の事件が発生し…（!?）最後まで負け残ってしまい、“苦汁を味わう”メンバーはいったい誰なのか。
【写真】究極の心理戦も…相葉雅紀がtimeleszと対面
8人組グループ・timeleszメンバーが出演する29日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）では、スペシャルゲストとして8人の大先輩・相葉雅紀が番組に初登場する。相葉はこれまで、timeleszのメンバーそれぞれと共演した機会はあるものの、8人全員とバラエティー番組で共演するのは今回が初めてとなる。
果たしてどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。そして、最も相葉の琴線に触れる話題を提案するメンバーは…。今だからこそ言える“相葉先輩からの金言”など、他ではなかなか聞けない貴重な発言も次々に飛び出す。
そして、大盛り上がりの「サシトーク」の後は、9人全員で番組名物ゲーム「信頼じゃんけん」を開催。裏切り、疑心、抜け駆け…さまざまな思惑が交錯する“究極の心理戦”に、相葉が初めて挑戦する。今回は、敗者3人が番組特製の「苦丁センブリ茶」を飲まされるはめに。しかし、予想外の事件が発生し…（!?）最後まで負け残ってしまい、“苦汁を味わう”メンバーはいったい誰なのか。