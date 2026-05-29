TOMORROW X TOGETHER・BEOMGYU（ボムギュ）、表参道に降臨 透明感にファン騒然
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが29日、東京・マルニ表参道『MARNI BLOOMS POP IN』に来店した。
【写真】表参道が騒然…！透明感あふれるボムギュの来店シーン
BEOMGYUは、透明感あふれるビジュアルで来店。沿道のファンに手を振る場面もあった。あまりの美しさにファンからも「きれい…」と声が漏れていた。
この日の衣装について「このベストがポイントです！」と日本語でアピール。店内を見渡すと、「（韓国語で）花がとても多くて、カラフルでMARNIさんと合っている空間だと思いました。（日本語で）花がとてもきれいだと思いました」とコメントし、「ぜひ遊びに来てください」と呼びかけた。
『MARNI BLOOMS POP IN』は、きょう29日から6月9日まで開催中。26年春夏コレクションVOL.2のローンチを祝い、MARNIのファブリックフラワーがストアを彩るポップインとなっている。ストアエントランスには、同ブランドのアーカイブファブリックを使用し、イタリアでハンドメイドされたファブリックフラワーで装飾したキオスク（CIOSCO）が登場。鮮やかに咲き誇るフラワーインスタレーションが空間を彩り、同ブランドの遊び心とクラフツマンシップを感じさせる特別な空間を演出している。
【写真】表参道が騒然…！透明感あふれるボムギュの来店シーン
BEOMGYUは、透明感あふれるビジュアルで来店。沿道のファンに手を振る場面もあった。あまりの美しさにファンからも「きれい…」と声が漏れていた。
この日の衣装について「このベストがポイントです！」と日本語でアピール。店内を見渡すと、「（韓国語で）花がとても多くて、カラフルでMARNIさんと合っている空間だと思いました。（日本語で）花がとてもきれいだと思いました」とコメントし、「ぜひ遊びに来てください」と呼びかけた。