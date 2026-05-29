◇NBA西プレーオフ決勝・第6戦 スパーズ118−91サンダー（2026年5月28日 フロスト・バンク・センター）

NBAスパーズは、28日（日本時間29日）に西プレーオフ（PO）決勝・第6戦でサンダーと対戦。前半からのリードを守り切って勝利した。NBAファイナル進出へ逆王手をかけた。

前回の第5戦では、第3Q序盤に最大20点リードを許しながらも猛追した。しかし最終Qの勝負所でジャレット・マケインとアレックス・カルーソに3Pシュートを決められて敗れた。今シリーズ通算2勝3敗となった。

敗れたらシーズン終了となる本拠地での第6戦。大一番の前半から途中出場のディラン・ハーパーが躍動した。前半は60―53と7点リードで折り返した。

第3Q序盤に好守備から13―0のランを決めて突き放した。このクオーターは相手をわずか13点に抑えて、32―13で終えた。“怪物”ビクター・ウェンバンヤマはチーム最多28得点10リバウンドのダブルダブル。つづいてハーパーが18得点、ステフォン・キャッスルが17得点をマークした。前半からリードを守り切って勝利。13―14シーズン以来、12季ぶりのNBAファイナル進出へ逆王手をかけた。

勝負の第7戦は30日（同31日）にサンダーの本拠地ペイコム・センターで対戦する。

▼ビクター・ウェンバンヤマ 自分たちは一貫して取り組み、やるべきことをやった。（第7戦に向けて）大切なのは、経験豊富な人たちの話を聞くこと。チーム内でもスタッフでも、または外部の人でもかまわない。自分たちは周りの人たちにも恵まれている。プレーオフでは誰もが全力で戦っているのは当然ですが、ゲーム7になると、人間らしい小さなミスがすべて浮き彫りになるように感じる。レギュラーシーズンでも過去の試合でも、常に戦い続けなければならない。追い詰められたときこそ、それが最良のチャンスだと感じている。