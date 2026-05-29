トヨタ自動車が、２０２７年半ばに発売を予定していた次世代の電気自動車（ＥＶ）の開発を中止することが分かった。

世界的なＥＶ需要の鈍化が影響したとみられる。次世代ＥＶ向けの全固体電池や、アルミ部品を一体成型する「ギガキャスト」など先端技術の開発は継続する。

開発を中止するのは、高級車ブランド「レクサス」の「ＬＦ―ＺＣ」。２３年１０月に試作車が公開され、当時の一般的なＥＶの航続距離が５００キロ・メートル程度だったのに対し、ＬＦ―ＺＣは倍の１０００キロ・メートル程度を目指していた。当初は２６年の発売予定だったが、２４年に生産開始時期を２７年半ばに延期する方針を明らかにしていた。

ＬＦ―ＺＣは、愛知県の田原工場での生産を予定していた。開発を継続する全固体電池などの技術は、将来的にＥＶ需要が高まった際に活用できるようにする狙いがあるとみられる。

ＥＶ市場への逆風を背景に、国内外の自動車大手各社は戦略を相次ぎ見直している。ホンダは２６年から米国に投入予定だったＥＶ３車種の開発中止を決めた。日産自動車も、米国の工場で計画していた新型ＥＶの生産を中止すると明らかにした。

トランプ政権がＥＶ税制支援策を廃止した米国では、米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）がＥＶの開発中止などに伴う６０億ドルの特別損失を計上。米フォード・モーターもＥＶ関連の事業を縮小し、ＨＶ（ハイブリッド車）などに注力する姿勢を示している。