インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、アニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜名探偵コナン」の受注受付を6月1日11時より開始する。

アニメの放送開始から30周年を迎えた「名探偵コナン」とZoffがコラボ。今回は江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、服部平次、安室透、赤井秀一の6人をモチーフにしたメガネが登場するほか、マスコットクリーナーやメガネポーチといったグッズもラインナップする。

発送時期は12月下旬。コラボの詳細は6月1日にZoff公式サイトなどで発表予定となっている。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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