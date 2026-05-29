「名探偵コナン」とZoffがコラボ！ 6人のキャラクターをモチーフにしたメガネが登場
【Zoff｜名探偵コナン】 受注期間：6月1日11時～6月30日
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、アニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜名探偵コナン」の受注受付を6月1日11時より開始する。
アニメの放送開始から30周年を迎えた「名探偵コナン」とZoffがコラボ。今回は江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、服部平次、安室透、赤井秀一の6人をモチーフにしたメガネが登場するほか、マスコットクリーナーやメガネポーチといったグッズもラインナップする。
発送時期は12月下旬。コラボの詳細は6月1日にZoff公式サイトなどで発表予定となっている。
👓Zoff｜名探偵コナンコラボ商品発売決定👓- Zoff_INFO (@Zoff_INFO) May 29, 2026
今年30周年をむかえたTVアニメ「名探偵コナン」とのコラボメガネ発売が決定しました！
👇受注予約は6/1(月)より開始！https://t.co/DHPcgVJnwR#ゾフとコナン #アニメコナン30周年 pic.twitter.com/5DrkFfZ4BS
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