YouTubeで１万回再生を突破し話題になっているのは、大好きだったおこた（炬燵）を片づけられてしまった猫達の様子です。おこたを撤去された猫ちゃんが、広くなった部屋で大暴走！？多頭飼いならではの賑やかなドタバタ劇にコメント欄には「荒ぶる猫可愛いｗ」「ジャンプ力、凄まじいｗ」と爆笑の声が殺到中です。

【動画：『コタツを愛してやまない猫』→片付けようとしたら、全然離れなくて…『微笑ましい展開』】

おこた愛が強すぎる！動かないリノ姫！

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」に投稿されたのは、おこたが大好きな白MIXのリノちゃん（通称リノ姫）、茶トラ猫のリクくん、麦わら猫のリタさん、黒猫のリオくんのとある日の日常です。

夏日観測のニュースを見た飼い主さんがおこたを片づけると決心。猫たちにばれないようにこっそり直そうとする飼い主さんですが、結局ばれてしまったのだとか。お気に入りのおもちゃもおこたから発見し、リノ姫はなかなかおこたから離れなかったといいます。

広大なスペースに野生が目覚める！！

リノ姫がおこたを離れた隙に、飼い主さんは一気に片付けを完了！寂しがる暇もなく、リノ姫はすっかり広くなったリビングを見て野生のスイッチがオンになったようです。広々とした空間を駆け回り始めたのだとか。

興奮が止まらないリノ姫は、近くにいたリオくんに向かって華麗なジャンプで突撃！突然の猛攻に「えっ、何がおきたの…？」とフリーズするリオくんの困惑顔が、あまりにシュールで視聴者の笑いを誘っています。

姉御の仲裁で平和が戻る？驚きの切り替え力

荒ぶるリノ姫は続いてリクくんにも鋭い視線でガン飛ばし！リクくんも「これはやばい」と感じ一目散に逃げ出したといいます。その後登場するのが、冷静沈着なリタさん。「落ち着くですぞ」と諭すような態度で、リノ姫の暴走をピシャリと止めたのでした。

リタさんに諭され、急にボール遊びを始めたリノ姫。そこへリオくんも合流し、賑やかな時間が戻ったといいます。「こたつがなくても、みんな一緒なら大丈夫！」そんな絆を感じる温かい光景に、心底癒やされました。

コメント欄には「リノ姫のジャンプ力、凄まじいｗ」「荒ぶるリノ姫可愛い」と、彼女の身体能力と豹変ぶりに驚く声が続出！さらに「リオくんのポカン顔に吹いた」「リノ姫を鎮めるリタさん、さすがｗ」と、猫たちのリアクションに爆笑と称賛が寄せられています。また「人間でもおこた好きだもんね」「おこたがなくなってもみんながいれば楽しいね」といった、猫たちの絆にほっこり共感する温かい声も溢れていました。

「R村の柴ねこ」では、柴犬ちゃんと8頭の個性豊かな猫たちが織りなす、賑やかで温かい日常が楽しめます。多頭飼いならではのハプニングや、動物たちの等身大の表情が最大の魅力です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：霜月みあ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。