息子さんが、寝ているお母さんとお父さんに突然のサプライズ。洗濯ネットに入った小さな訪問者に、ふたりの反応は…？ほっこりする家族のやり取りを収めた動画は、記事執筆時点で475万再生を突破。「戸惑いと、嬉しい可愛いの狭間♡」「優しい息子さんですね」との声が上がっています。

【動画：夜中に突然、『子猫を連れてきた息子』→家族の反応が…温かい気持ちになる『サプライズの瞬間』】

夜中の枕元でサプライズ

Instagramアカウント『けいちゃん⌇お家大好き51歳母』に投稿されたのは、夜中に息子さんが連れてきた「とある訪問者」との出会いの様子です。

ある日の夜中、枕元に突然現れたという息子さんの腕に抱えられていたのは洗濯ネット。中を開けてみると、まだあどけなさが残る2匹の小さな子猫が入っていたといいます。

まさかのサプライズに「嘘でしょ～」「やだぁ～」と声をあげる投稿主さんでしたが、その声色には愛おしさが溢れていました。戸惑いの言葉とは裏腹に、手で優しくちょんちょんと子猫を撫でる姿やお父さんの嬉しそうな笑い声から、家族全員が突然の可愛い訪問者に一瞬でメロメロになったようです。

子猫たちを迎えた温かい経緯

突然登場した子猫たちですが、実は知り合いの家で産まれた4匹のきょうだいのうちの2匹なのだとか。息子さんは以前からずっとこの子たちに目をつけており、先住猫さんの命日だというこの日に満を持して連れてきたそうです。

なお、残りのきょうだいたちも別のお家に引き取られており、それぞれの場所で新しい幸せな一歩を踏み出しているといいます。

育てる覚悟はバッチリ

ちょうど生後1か月だという子猫たちを前に、「どうするん？」と慌てる様子の投稿主さんでしたが、「面倒は見れるけどさ」と迎え入れる気持ちは固まっていたようです。

毛色は違えど、おでこにはお揃いの「M字模様」を持つ仲良しなきょうだい。登場人物全員の優しい声から、このお家なら絶対に幸せになれると確信できる、命のバトンがつながった温かい瞬間でした。

投稿には、「飼う気満々ですやん、しかも余裕で最高」「登場人物全員声優しい♡」「幸せ確定。君たち、素敵な家族に迎えられたねぇ」「絶対大事にしてもらえるのが分かる」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『けいちゃん⌇お家大好き51歳母』では、「ベル」ちゃん・「トゥル」ちゃんと名付けられた2匹の成長記録を見ることができます。可愛らしい姿に癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『けいちゃん⌇お家大好き51歳母』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。