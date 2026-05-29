背面にはAdoのキービジュアルをプリントした特別仕様のデザイン

アディダスジャパン株式会社は5月29日、サッカー日本代表ユニフォームクリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションした「アディダスサッカー日本代表ホーム レプリカユニフォームAdo」のデザインを発表した。

ファンからも「ほしい」と反響を呼んでいる。

アディダスは2024年から継続するテーマ「LIBRE」を軸に、何にも縛られない自由を表現。今回のユニフォームは「HORIZON」をコンセプトに、中央に水平線をモチーフとした複数のグラフィックを施し、日本の美を表現したモダンなデザインとなっている。背面には日本の国旗が施されており、日本を背負いピッチに立つ日本代表の誇りと覚悟を象徴している。

新たに発売となるコラボレーションバージョンでは、ユニフォーム前面にAdoを象徴するモチーフである青い薔薇のロゴを印象的に配置。さらに背面には、ホームユニフォームをまとったAdoのキービジュアルをプリントし、日本代表を力強く後押しする特別仕様のデザインに仕上げている。

SNS上では「まじか」「買います」「おおおかっこよ！」「欲しい！」「これはヤバいな」「えっ！マジかよ」「めちゃいい」「凄いデザインだな」「何枚買わせるんだ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）