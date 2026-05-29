俳優・瀬戸利樹と女優・森日菜美が主演する、縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」のドラマ「パパはトップスター!?～未婚シンママの秘密～」が6月6日から配信開始される。



【写真】シンママ役を演じる森日菜美

7年前にとあるホテルでトップスターの神崎蓮（瀬戸利樹）と一夜を共にした森山鈴（森日菜美）は、大学生ながら息子の優（近江晃成）を出産し、シングルマザーとして奮闘する。しかし、優が骨折し、治療費が必要となった鈴は、仕方なく蓮が社長を務める神崎プロで働き始める…というストーリーだ。



「ReelShort」ではほかに、孤独なエリート社長・黒澤森（中島健）と、不思議な力を持つものの「金運ゼロ」のちびっ子陰陽師・陽菜（月野未羚）という異色のコンビが、家族の絆を織りなしていくファンタジーの「黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん?」。家族のように暮らしていた西園寺家で、少女・美咲（安倍乙）は突然「裏切り者」として追い詰められる。寄付金の横領や暴力の濡れ衣を着せられ、兄弟である蓮（倉須洸）と翔（伊藤壮吾）からも信じてもらえず、居場所を失ってしまうという「理想の家族を捨てるまで」も配信中だ。



（よろず～ニュース編集部）