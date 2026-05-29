鎌田大地は今夏で契約満了となる

イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属の日本代表MF鎌田大地は、契約の切れ目を迎えるタイミングになるがクラブ側が慰留に努める方針を打ち出しているという。

衛星放送「スカイ・スポーツ」のジェームズ・サヴンドラ記者は、鎌田の現状についてクリスタルパレスが「残留させるよう説得を試みたいと考えている」とレポートした。

鎌田はこのオフが契約の切れ目となり、移籍金なしで次のクラブを選ぶことが可能になる。ドイツ1部アイントラハト・フランクフルト時代から共闘したオリバー・グラスナー監督の退任が決まっていることもあり「セルハースト・パークを去ることは確実視されていた」という。

しかし、鎌田サイドが「ロンドン残留を強く希望」とのことから「クラブ側も新たな契約締結を目指しているとみられる」とされた。

昨季はイングランド協会カップ（FA杯）、今季はUEFAカンファレンスリーグ（ECL）と2シーズン連続でタイトルを獲得したクリスタルパレスで存在感を放つ鎌田の去就が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）