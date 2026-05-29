１０月３、４日に国立代々木競技場第一体育館で開催される、刀剣乱舞初のアイスショー「刀剣乱舞‐ＩＣＥ ＢＬＡＤＥ‐」の詳細が発表され、無良崇人、田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターたちと、ゲーム「刀剣乱舞ＯＮＬＩＮＥ」の声優陣が、八振りの刀剣男士として出演することがわかった。

スケーティングによる身体表現と、声優陣による声の芝居が融合し、新たな刀剣乱舞の表現に挑む。

あらすじも公開され、同時に、「刀剣乱舞‐ＩＣＥ ＢＬＡＤＥ‐」オリジナルキャラクター”氷の精霊”として、ミラノ・コルティナ五輪銀メダリスト・坂本花織が出演することが決定。そして、スケーターの無良崇人、櫛田一樹、小平渓介（ＰＩＷ）が氷上を舞う刀剣男士に扮したキービジュアルも解禁された。

アイススケートならではのスピード感や氷の煌めきを感じさせるようなキービジュアルの通り、「刀剣乱舞‐ＩＣＥ ＢＬＡＤＥ‐」では、美しい氷上の舞や殺陣など、これまでにない「刀剣乱舞」が展開される。

チケットは２９日正午から先行抽選受付が開始される。

■刀剣男士を演じる豪華スケーターを一挙解禁！

三日月宗近役に無良崇人、加州清光役に中野耀司（ＰＩＷ）、大和守安定役に佐藤由基（ＰＩＷ）、山姥切国広役に櫛田一樹、膝丸役に山本恭廉、へし切長谷部役に田中刑事、鶴丸国永役に小平渓介（ＰＩＷ）、山姥切長義役に吉野晃平（ＰＩＷ）と、五輪代表を務めたスケーターや、プロフィギュアスケートチームであるプリンスアイスワールド所属のスケーター、アイスショー経験豊富なスケーターが揃い、アイスリンクという新たなステージで「刀剣乱舞」の世界を表現する。

■原作ゲーム「刀剣乱舞 ＯＮＬＩＮＥ」の声優陣の出演も決定！

原作ゲーム「刀剣乱舞 ＯＮＬＩＮＥ」にて刀剣男士を演じるオリジナルキャスト声優陣も出演し、ゲームファンにも馴染み深い声で命を吹き込む。

＜出演声優一覧＞

三日月宗近 鳥海浩輔

加州清光 増田俊樹（１０／４ のみ出演）

大和守安定 市来光弘（１０／４ のみ出演）

山姥切国広 前野智昭（１０／３ のみ出演）

膝丸 岡本信彦

へし切長谷部 新垣樽助

鶴丸国永 斉藤壮馬（収録出演）

山姥切長義 高梨謙吾（１０／３ のみ出演）

※出演しない回は、収録音声での上演。