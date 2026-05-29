【ＮＰＢ今日の見どころ】楽天のベテラン右腕・岸が和田毅に並ぶパ・リーグ最多の交流戦２７勝目なるか パ最多投球回の可能性も
☆楽天―ヤクルト（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝岸、ヤクルト＝山野
楽天は２９日、本拠でヤクルトを迎え撃つ。先発は今季初登板となる４１歳の岸。交流戦では現在２６勝を挙げており、パ・リーグでは２位。勝てば和田毅（ソフトバンク）に並ぶパ最多の２７勝目となる。パ・リーグ投手の交流戦勝利数上位は
（１）２７勝 和田 毅（ソフトバンク）
（２）２６勝 岸 孝之（西武、楽天）
（３）２５勝 涌井秀章（西武、ロッテ、楽天）
（４）２２勝 田中将大（楽天）
（５）２０勝 成瀬善久（ロッテ、オリックス）
※カッコ内は所属（パ・リーグのみ）
また、岸は交流戦の通算投球回が現在４０８回１／３でパ・２位。１位の涌井が４１３で、２９日に４回２／３を投げればこちらもパ・リーグ最多に並ぶ。ベテラン右腕の力投で白星をつかめるか。
（その他のカード）
☆日本ハム―巨人（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、巨人＝井上
☆西武―ＤｅＮＡ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、ＤｅＮＡ＝島田
☆ロッテ―阪神（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、阪神＝高橋
☆オリックス―中日（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝ジェリー、中日＝柳
☆ソフトバンク―広島（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田純、広島＝玉村
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順