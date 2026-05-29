☆楽天―ヤクルト（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝岸、ヤクルト＝山野

楽天は２９日、本拠でヤクルトを迎え撃つ。先発は今季初登板となる４１歳の岸。交流戦では現在２６勝を挙げており、パ・リーグでは２位。勝てば和田毅（ソフトバンク）に並ぶパ最多の２７勝目となる。パ・リーグ投手の交流戦勝利数上位は

（１）２７勝 和田 毅（ソフトバンク）

（２）２６勝 岸 孝之（西武、楽天）

（３）２５勝 涌井秀章（西武、ロッテ、楽天）

（４）２２勝 田中将大（楽天）

（５）２０勝 成瀬善久（ロッテ、オリックス）

※カッコ内は所属（パ・リーグのみ）

また、岸は交流戦の通算投球回が現在４０８回１／３でパ・２位。１位の涌井が４１３で、２９日に４回２／３を投げればこちらもパ・リーグ最多に並ぶ。ベテラン右腕の力投で白星をつかめるか。

（その他のカード）

☆日本ハム―巨人（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、巨人＝井上

☆西武―ＤｅＮＡ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、ＤｅＮＡ＝島田

☆ロッテ―阪神（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、阪神＝高橋

☆オリックス―中日（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝ジェリー、中日＝柳

☆ソフトバンク―広島（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田純、広島＝玉村

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順