NEWSの増田貴久が29日、都内で「ZOZOタウン」とタッグを組んだ新ファッションブランドの発表会を行った。「自分の頭の中が形になっていくのはスペシャルな体験で、夢がかなった」と喜んだ。

自身初のファッションブランド。16のオリジナルアイテムが展開され、きょう29日午後1時から受注販売を開始する。ブランド名は「Yellow」。自身のメンバーカラーでもあり「色に興味があってその中でも黄色が好き。シンプルに自分が好きなもの、色をチョイスさせて頂きました」と込めた思いを話した。

2010年から衣装を担当。ファッション誌で私服の連載もしている。オファーを受け「洋服が好きすぎて、自分になにができるんだろう」と悩んでいたが「実際にお話をさせてもらったら5分くらいでめちゃくちゃ楽しくなった。すぐ楽しい！って（気持ちに）変わりました」と実際に企画が始動すると、洋服作りに没頭。話し合いは3時間くらい予定より長くなっていたという熱の入りようで、「生地つくれるの？染めれるの？みたいな結構甘やかして頂いたやりたいことを全部やらせて頂いた」と夢の時間を堪能した。

メンバーの小山慶一郎と加藤シゲアキに着てもらいたい思いが強いようで「家に全種類送りつけようかな。今後これしか着なくなると思う」と自信たっぷり。制作時から2人には似合うと考えており「次のツアーは全身Yellowで固めても良いかも」と構想を話した。