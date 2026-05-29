タレントの深田えいみ（28）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。自身が受けた美容整形について語った。

学生時代のいじめが原因で「早く顔を変えたい」との思いから、18歳の時にセクシー女優「天海こころ」としてデビューした深田。同番組ではギャラの仕組みを解説。業界のトップである「単体女優」はメーカーとの専属契約を結び、月1本の出演に限られるが出演料は60万から1億円、「企画単体女優」は芸名を持ち複数のメーカーに出演するが40万円ほど、「企画女優」は芸名はなく、複数と契約し10万円であることが明かされた。

しかし深田は「事務所のルールで絶対に半分引かれる。だから“40万”ですけど手取りは20万。半分です」と説明。自身のデビュー作は「“単体”で4本契約。そこでその4本のどれかが爆売れしたら、何本もオファーが。それで売れなかったら“企画単体”に落ちます」と話した。

そして「天海こころ」時代の作品は「整形も何もしてなかったんで売れなかった」と回想。企画単体にランクが落ちたが「いろんなところで面接をしても、多くて2本とか。ギャラは60（万円）だったから手取りは30。キャバクラとかデリヘルとかも、その時は入れてた」と振り返った。

しかしその2年間で300万を貯め韓国へ。クリニックでは「1週間泊まり。フルでやってもらって、目、鼻、頬骨、Vライン。モニターで30パーセントにしてもらって、それで300万」と深田。「起きたのが夜で、包帯グルグル巻きだったんですけど、（フェイスラインを触って）“骨がない”ってめっちゃ感動してうれしかった」と打ち明けた。

ダウンタイム中の1カ月は休養したが「早く整形をしたかったから」と深田。「AVに入った理由は整形をしたかったから。そこで“深田えいみ”が生まれた」と語った。