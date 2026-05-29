食いしん坊な赤ちゃん犬は、ご飯が楽しみすぎて待ちきれなくなると、とんでもなく可愛い方法で催促してきて…？投稿は記事執筆時点で15万9000回再生を突破し、赤ちゃん犬の行動にメロメロになる人が続出しています。

【動画：『ごはん、はやくぅ』食いしん坊な赤ちゃん犬→ご飯が楽しみすぎて、お皿を…とんでもなく可愛い光景】

赤ちゃん犬がご飯をおねだり

TikTokアカウント「mameharu.1202」に投稿されたのは、豆柴の「はる」ちゃんがまだ赤ちゃんだった頃に見せた行動です。ある日、食いしん坊なはるちゃんは、ご飯の時間が楽しみすぎて「まだですか？はやくぅ」とおねだりし始めたそう。

そのおねだりの方法とは、お皿をくわえて部屋の中を行ったり来たりするというものだったとか。小さな体でよちよち歩き、「はやく、はやく！」と一生懸命アピールしている姿は、あまりにも愛おしいです。

可愛すぎる催促の仕方にキュン！

しばらくするとはるちゃんはお皿をくわえたまま、床に置いてある別のお皿の周りをぐるぐると回って、「ごはん！ごはん！」と催促の舞を披露したそう。そして再びウロウロし始めたかと思うと、飼い主さんのそばにきて「まだですかね？」と圧をかけたとか。

どうしてもご飯が食べたくて、全然大人しく待っていられないはるちゃん。そんな食いしん坊すぎるところも、個性的なおねだりの仕方も可愛くて、すぐにご飯をあげたくなってしまいますね！

この投稿には「可愛すぎる」「早く食べたイーヌ」「軽くプレッシャーあたえてますね」「ヨチヨチ持ち歩いてる姿かわいい」「うちの子もやってほしいなあ」といったコメントが寄せられています。

食べ物とパパが大好き！

現在はすっかり大きくなっているはるちゃんですが、食いしん坊なところは変わっておらず、ご飯やおやつを前にすると「はやく寄こせ～！」と大興奮するそう。大好物のお芋や梨をあげた時には、お目目をキラキラさせて幸せそうに味わっていたとか。

そんなはるちゃんが食べ物以上に大好きなのが、パパさんとママさんです。特にパパさんには恋をしているといっても過言ではないほどメロメロで、帰宅するたびに熱烈大歓迎してくれるとのこと。これからもはるちゃんが大好きな人と美味しい食べ物に囲まれて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

はるちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mameharu.1202」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mameharu.1202」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。