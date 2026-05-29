影響はいつまで続くのでしょうか。石油関連製品の原料となる「ナフサ」の供給不足に不安が広がっています。



中にはプリンの容器をガラスビンに変えた洋菓子店も。工夫を凝らした動きも出てきています。



ナフサ不足の余波は、こんなところにも。



＜記者リポート＞

「爪をきれいに整えることで気持ちも彩られるネイル。ですがここにもナフサ不足の影響が広がっています」



JR新潟駅直結のネイルサロンです。





＜ANTHONY NAIL BY CANDY 中島愛理沙店長 ＞「ネイルのオフに使う溶剤なのでこれを使ってネイルを落としている」

マニキュアなどを取り除く溶剤「アセトン」。



主な原料は「ナフサ」です。



＜中島愛理沙店長 ＞

「ずっと欠品が続いているので業者の方にも問い合わせたけどちょっと年内は（入荷が）分からないとのことだった」



これまでの仕入れ先は先月初めごろから欠品に。



仕入れ先や取り扱う商品を変えるなどして対応してきましたが、現在、手元に残っている溶剤はこれがすべてだといいます。



＜中島愛理沙店長 ＞

「これ以降がどうなるかまだ分からないのでもっともたせないといけないかもしれないし、ちょっと不安はありますね」



長引く中東情勢の影響で広がるナフサ不足への不安……



＜高市首相＞

「物資の供給実態の把握と、目詰まり解消に重点的に取り組んでいます」



高市首相は「ナフサ由来の石油製品は年をまたいだ供給が可能」と説明していますが……。



入荷が今後も滞ってしまった場合は、一部のメニューを取りやめる可能性もあると話します。



＜中島愛理沙店長 ＞

「ないとやっぱり困るものなので……早く安定供給されてメニューも変えずにこのままいままで通りの施術ができれば一番いいと思います」



◇ ◇

一方……影響はこのプリンにも。



こちらの洋菓子店は先週、プリンの容器をプラスチック製のカップからガラス瓶に変更しました。



＜パティスリーマルヤ シェフパティシエ遠山 浩司さん＞

「在庫がありません、材料がないので新しいのがつくれないから次いつ入れられるか……ああってなってオーダーは断れないので急遽瓶に戻しました」



5月15日、200個の発注を受けた遠山さん。これまでなら数日で届くカップが届かない事態となり、ガラス瓶の容器で対応したといいます。



20年前から販売している主力商品「王様のプリン」。



物価高の中、半年前、容器をガラス瓶からプラスチック製のカップにすることで、1個あたりおよそ60円のコストダウンに成功していました。



そんな矢先、そのカップが手に入らなくなり、再びガラス瓶に戻すことに。



それでも。値上げをせずに済むようこんな工夫も。



空き瓶の再利用です。1瓶5円で買い取っています。



＜常連客＞

「（食べ終わった容器を）洗ってビニール袋に入れて次くるときにお願いしますって感じです……お菓子屋さんも頑張ってるなって思っています。だからちょっとでも協力したいなって」



食べ終わった容器を持って再び店に来てもらい、またプリンを手に取ってもらう。



ガラス瓶の良さを改めて感じたといいます。



＜シェフパティシエ遠山 浩司さん＞

「だからこのまま瓶で行こうと思っています……ナフサだけじゃなく、やっぱりね、原油安定しないと。この国だけじゃなく世界中で安定しないとまずいっすもんね。早く戦争終わってほしいですよね」



先行きの見通せない中東情勢。県内の経営者も対応に追われています。

