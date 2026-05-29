アイデアに脱帽！「暑さと日差しを1つで対策！」ありそうでなかった100均の夏対策グッズ

セリアの季節もの売り場で見つけた『折りたたみ遮光うちわチェーン付』は、暑さ対策と日差し対策を1つでこなせるアイデアグッズ。シルバーカラーの面は簡易的な日よけとしても使えて、コンパクトに持ち運び可能。ケースなしでバンドでまとめるシンプル設計も扱いやすく、夏のお出かけに便利なアイテムです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：折りたたみ遮光うちわチェーン付

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径25cm

遮光率（約）：99％

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244695897

状況に応じて使い分け！セリアのアイデアグッズをチェック

セリア季節もの売り場で見つけた『折りたたみ遮光うちわチェーン付』は、シンプルながらもアイデアが光る夏対策グッズ。

折りたたみうちわ自体は珍しいものではありませんが、このアイテムは暑さ対策と日差し対策を1つでこなせる点が特徴で、ありそうでなかった発想が魅力になっています。

うちわを広げるとこんな感じ。シルバーカラーの面は、日差しが強い時やまぶしさを感じる時に簡易的な日よけとして活躍してくれます。

もちろん通常のうちわとして風を送ることもできます。直径は約25cmで、閉じればコンパクトに持ち運べる仕様です。

実際に使ってみると、風の感覚はどこか下敷きであおいでいるような涼しさに近く、強い風量ではないものの、ちょっとした暑さを和らげるには十分。

持ち歩き用の簡易うちわとしてはかなり実用的な仕上がりになっています。

工夫が詰まってる！セリアの『折りたたみ遮光うちわチェーン付』

遮光率は約99％。ちょっとした外出時やイベント、待ち時間などでもサッと取り出して使えるのが便利です。

また、筆者的に高評価なのが収納方法。専用ケースが付いているタイプではなく、8の字にひねってバンドでくるっとまとめるだけのシンプル設計なんです。

よくあるケース付きは便利な反面、入れ物を紛失しやすいというデメリットもあります。その点こちらは片付けがスムーズにできるので、余計なストレスがありません。

また、チェーンが付いているので、カバンなどに繋げて持ち運べるのも嬉しいです。

今回はセリアの『折りたたみ遮光うちわチェーン付』をご紹介しました。

アイデアが光るセリアの折りたたみうちわ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。