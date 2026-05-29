100均姉妹店が本気出してきた…！「まるでブランド品みたい」こだわり成分配合のコスメ

ダイソーの姉妹ブランド「スタンダードプロダクツ」で見つけた、琥珀の雫シリーズの化粧水と乳液をレビュー！和漢エキス配合で、しっとりもっちりとした使い心地が魅力。重ためのテクスチャーながら刺激感はほとんどなく、乾燥肌の筆者にはかなり好印象。プチプラとは思えない使用感や気になるポイントをまとめました♪

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商品情報

商品名（左から）：琥珀の雫 化粧水／琥珀の雫 乳液

価格：各￥550（税込）

内容量（約）：各200ml

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4571527714009／4571527714122

スタンダードプロダクツの『琥珀の雫 化粧水』と『琥珀の雫 乳液』を正直レビュー！

ダイソーの姉妹ブランドとして人気の「スタンダードプロダクツ」で見つけた、琥珀の雫シリーズの化粧水と乳液。

こだわりの美容成分が配合され、まるでコスメブランドのようなクオリティーに驚き。使用感等を詳しくレビューしていきます。

乾燥が気になる方におすすめ！"本気"を感じるスキンケア商品

まずこちらが『琥珀の雫 化粧水』です。

8種の和漢植物エキス（キハダ樹皮エキス、トウキ根エキス、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、ソメイヨシノ葉エキス、ツバキ花エキス、コメヌカエキス、マグワ根皮エキス、ヨモギ葉エキス）と、うるおい保護成分（ポリクオタニウム−51）が配合されています。

さらに無香料、無着色、エタノールフリー、パラベンフリー。安心の日本製です。

化粧水はかなりとろみのあるテクスチャーで、肌にのせるとしっとり感が強く、しっかりなじませても少しペタッと感が残ります。

ただ、その重ためな使用感のおかげか、使い終わった後の肌はもっちり。乾燥が気になる筆者の肌にはかなり相性が良かったです。

続いてこちらが、『琥珀の雫 乳液』です。

6種の和漢植物エキス（キハダ樹皮エキス、トウキ根エキス、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、ソメイヨシノ葉エキス、マグワ根皮エキス、ヨモギ葉エキス）と、うるおい保護成分（ポリクオタニウム−51）が配合され、化粧水とは内容が少し異なります。

無香料、無着色、エタノールフリー、パラベンフリー、日本製は同様です。

化粧水が重ためなので乳液もこってり系かな…？と思いきや、意外と伸びが良くて使いやすいのが◎ただ、中栓が付いていないので、ドバっと液が出やすいです。

肌に馴染んでいく感覚はそこまでありませんが、重ねることで、さらにしっとり感がアップ。肌がもっちりとなめらかになる印象でした。

今回はスタンダードプロダクツの『琥珀の雫 化粧水』と『琥珀の雫 乳液』をご紹介しました。

どちらもほんのり化粧品らしい優しい香りで、ピリピリする刺激感も感じず、特に乾燥肌さんにはおすすめしたいアイテムです。

気になる点を挙げるなら、ボトルがガラス製なところ。高級感はあるのですが、買い物時に少し重たいのと、捨てる時がちょっと面倒…

また、さっぱり系が好きな方や季節によってスキンケアを使い分けている方には少し重たく感じるかもしれません。

とはいえ、スキンケアにしっとり感やもっちり感を求める方は、一度試す価値ありです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。