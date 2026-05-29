Cö shu Nieが、自主レーベル RVRNC設立後初となる全国ツアー『Cö shu Nie Japan Tour 2026～SATURATED IN MONOCHROME～』を9月より開催する。

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本ツアーは、同レーベル初のアルバム『SATURATED (in monochrome)』のリリースツアーとなっており、仙台、大阪、名古屋、福岡、東京の5会場での開催が発表されている。

また、Cö shu Nieの公式SNSでは、アルバムは2026年の夏にリリースされることが発表されており、夏に向けて順次情報が公開されるとのことだ。

ツアーのチケットは、本日5月29日11時よりCö shu Nieの公式ファンクラブ『Communie』会員限定チケット先行受付（抽選）がスタート。また、Spotify O-Eastにて開催される東京公演に関しては、50枚限定のVIPチケット（優先入場／RH見学／グループ撮影／サイン入り記念品プレゼント／物販優先販売）の予約ができる。

（文＝リアルサウンド編集部）