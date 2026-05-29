これ100円は価格バグ！あのイライラから即開放！テープもサクッと切れる凄いハサミ

テープ類をハサミで切りにくいと感じることはありませんか？粘着剤が刃に付着して、その都度拭き取るのもストレスですよね…。そんな悩みを一発で解消してくれる凄いハサミをダイソーで発見しました！刃に特殊なコーティング加工が施されており、テープをサクッと切ることができ快適。粘着も残らず使い心地抜群です！

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商品情報

商品名：切れ味長持ちシリコーンコーティングハサミ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480629889

あのストレスから解放！ダイソーの『切れ味長持ちシリコーンコーティングハサミ』

テープ類を切る際、ハサミだとやりにくさを感じることが…。粘着剤が刃に付着して、汚れるのも気になっていました。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『切れ味長持ちシリコーンコーティングハサミ』をご紹介します。

このハサミが他のものと異なる点は、この刃の部分。シリコーンコーティング加工が施されているため、テープの粘着剤やのりが付着しにくいのが特徴です。

また、樹脂製リングが使用されているのもポイント。金属同士の摩擦や摩耗を軽減し、刃の過剰なガタつきを抑えてくれるため、なめらかな使い心地、切れ味が持続します。

サイズは一般的なハサミと変わらず、扱いやすいです。重さも他のものと大差ないように感じました。

テープがサクサク切れて粘着残りもなし！紙もスムーズに切れる！

マスキングテープ、半透明のガムテープ、両面テープを切りましたが、どのテープもストレスなくサクサクと切れました。しかも、きれいにカットすることができます。

テープを切り終えた刃の状態を確認してみると、見事に全く粘着剤が付着していませんでした。これは凄い！

普通の用紙も切ってみましたが、とにかく切れ味がいいです！がたつきにくく滑らかな使い心地。何度切っても動きがスムーズです。

また樹脂製リングのおかげか、手指が疲れにくいところも高評価。

今回は、ダイソーの『切れ味長持ちシリコーンコーティングハサミ』をご紹介しました。

テープ類をハサミで切る際のストレスをなくしてくれる、とても優秀な文具。ハサミの使い心地にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。