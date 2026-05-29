100均にまた凄い商品出た！いよいよキーケース要らないじゃん！便利な機能が付いた優秀財布

ダイソーで、またしても凄いお財布を発見しました。なんと着脱可能なキーチェーン付きで、鍵をスマートに持ち運ぶことが可能！貴重品を一つにまとめられるので管理も楽です。コンパクトサイズだから、最低限のカードやお金を身軽に持ち運べるのも魅力。かさばらないので、キャッシュレス派の方にもおすすめです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ラウンド財布（キーチェン付、ファスナータイプ）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480752365

着脱可能なのが嬉しい！嬉しい機能が付いたダイソーのコンパクト財布

またしても、ダイソーで凄いお財布を発見しました！今回筆者が購入したのは、『ラウンド財布（キーチェン付、ファスナータイプ）』という商品。

ラウンドファスナータイプのコンパクトサイズのお財布です。型押しレザー調の素材で落ち着き感があり、触り心地も柔らかくチープさを感じさせないデザインに惹かれました。

330円（税込）とお手頃なのも魅力ですが、実際に使ってみると、よりお値段以上の価値を感じるアイテムでした！早速ご紹介します。

このお財布はコンパクトなだけでなく、中には凄い秘密が！なんと、リング付きのキーチェーンが付属しており、鍵などを一緒に持ち運ぶことができます。

キーケース要らずで、鍵をスマートに持ち運べるのは嬉しい限り。貴重品を一つにまとめられるので管理も楽です。

さらに、チェーンにはカニカンが付いており、着脱可能な仕様になっているのもGOOD。必要に応じて簡単に取り外せる、自由度の高いアイテムとなっています。

お金とカード類をしっかり分けて入れられる！

中はポケットが2か所と、サイドにカード入れが2か所という構造。コンパクトながらお金とカード類をしっかり分けて持ち運べるのは助かります。

今回は片方のポケットを小銭入れとして使い、もう一方は紙幣を折って入れてみました。

ポケットはマチが付いているので、開いたときに見通しが良く、お金をサッと取り出せて便利です。

カード入れはマチがないので、厳選したカードを少量持ち運ぶのに適しています。

キャッシュレス決済をメインに、必要に応じて現金も使い分けるという方にはちょうどいいサイズ感だと思います。

背面にはカードを収納できるポケットがあるので、駐車券やレシート、交通系ICなどの収納に便利。よく使うアイテムに、すぐにアクセスできます。

コンパクトなのに多機能で使い勝手抜群。普段使いはもちろん、旅行やお散歩、アウトドアなどにもおすすめです！

今回は、ダイソーの『ラウンド財布（キーチェン付、ファスナータイプ）』をご紹介しました。

必需品を身軽に持ち運べる、ちょっとした機能が嬉しい優秀財布。ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。