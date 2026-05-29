北海道旭川市で女子高校生が殺害された事件の裁判は、午後に被告人質問が予定されています。



監禁に関わった少女が出廷し、事件後、内田梨瑚被告から「何かあったら、遊んだって言っておいて」というメッセージを受け取ったと証言しました。



旭川地裁前から中継です。



裁判は５日目を迎え、監禁に関わった少女への証人尋問が行われました。



午後には被告人質問が予定されていて、５月２９日も傍聴券を求め１８０人以上が裁判所に詰めかけました。





殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。２９日の裁判では、監禁に関わり、保護観察処分となった少女が証人として出廷しました。少女は事件後に内田被告から「何かあったら、遊んだって言っておいて」というメッセージを受け取ったと証言しました。午後は殺人などの罪を否認している内田被告の被告人質問が予定されています。これまで共犯の小西優花受刑者が女子高校生を「被告が両手で押した」などと証言していて、内田被告がどのような主張をするのか注目されます。※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。