矢吹健太朗『デスノート』Lのイラスト描く サブ垢開設で「趣味的なイラストをこちらでゆるーく」
漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が29日、自身のサブアカウントを開設し、ジャンプ漫画のイラストを投稿した。
【画像】ジャンプ漫画家が描いた『デスノート』Lのイラスト
定期的に本アカウントでイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「ためしに個人アカウント（サブアカ）をつくりました 個人寄りなお知らせ、趣味的なイラストをこちらでゆるーくやっていこうかなと」と説明。集英社関連のお知らせは、今後は本アカウントで更新していくと伝えた。
サブアカウントで初投稿された作品は、自身の代表作『To LOVEる -とらぶる-』のヒロインであるララ・サタリン・デビルークのイラストで、その後、『DEATH NOTE』（デスノート）のLのイラストも投稿している。
矢吹氏の代表作『To LOVEる -とらぶる-』は、2006年〜09年にかけて同誌で連載していた、男子高校生・結城梨斗を主人公にし、ララ・サタリン・デビルーク、西連寺春菜らヒロインたちと繰り広げるラブコメディー。08年〜09年にかけてテレビアニメが放送された人気作品で、漫画完結後、10年から17年にかけて『ジャンプスクエア』（集英社）で漫画『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』を連載していた。
【画像】ジャンプ漫画家が描いた『デスノート』Lのイラスト
定期的に本アカウントでイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「ためしに個人アカウント（サブアカ）をつくりました 個人寄りなお知らせ、趣味的なイラストをこちらでゆるーくやっていこうかなと」と説明。集英社関連のお知らせは、今後は本アカウントで更新していくと伝えた。
矢吹氏の代表作『To LOVEる -とらぶる-』は、2006年〜09年にかけて同誌で連載していた、男子高校生・結城梨斗を主人公にし、ララ・サタリン・デビルーク、西連寺春菜らヒロインたちと繰り広げるラブコメディー。08年〜09年にかけてテレビアニメが放送された人気作品で、漫画完結後、10年から17年にかけて『ジャンプスクエア』（集英社）で漫画『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』を連載していた。
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