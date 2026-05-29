◆米大リーグ オリオールズ１―２ブルージェイズ（２８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２８日（日本時間２９日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。３試合連続の死球を受けるなど、３打数無安打１三振で打率は２割１分５厘となった。１―１で迎えた８回１死満塁の好機では空振り三振に倒れたが、続く代打ピニャンゴが押し出し四球で勝ち越しに成功した。岡本は守っては初回に失策とフラストレーションがたまる内容だったが、チームが接戦を制したのが救いだった。

「勝って良かったです」。試合後の岡本の一言に安ど感がにじんだ。

この日は初回無死一塁から三ゴロをはじいて今季５個目の失策を記録。「やってもうた…」と思った瞬間、二塁ベース寄りに大きくシフトしていた岡本の三塁ベースカバーが遅れた。一塁走者が三塁にヘッドスライディング。一度はアウトのコールも、三塁塁審の死角でボールは岡本のグラブからこぼれており、オ軍側のチャレンジで判定が覆って無死二、三塁のピンチを招いた。

バットも好機で沈黙。１―１で迎えた８回１死満塁。勝ち越しのチャンスで痛恨の空振り三振に倒れ、試合に負けていれば悔しさは倍増したはずだ。

だが、８回は岡本に続く代打ピニャンゴが押し出し四球で勝ち越しに成功。初回の失策も失点に結びつかず、ダメージは最小限に食い止めた。２回には難しいゴロをさばき、虎の子の１点を守る８回も三ゴロで二塁封殺するなど、要所で薄氷の勝利に貢献した。

先発コービンは初回のピンチを乗り切り、「守備はシーズン通して素晴らしいし、カズ（岡本）もほとんど全てをさばいてきたんだ。彼は『ごめん』と謝って来たけど、『大丈夫、気にするな』って言ったんだ。それもゲームの一部だし、何とか切り抜けたしね」と笑顔。チームは３連勝で借金返済まであと「１」だ。