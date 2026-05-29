ファミリーマートに「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズ登場 ハムチーズ・チョコ・メロンパンの3種を展開
ファミリーマートは、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」から、定番の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズとして、「塩バターハムチーズパン」、「塩バターチョコパン」、「塩バターメロンパン」を6月2日から全国のファミリーマート約1万6400店にて発売する。
【写真】チョコがたっぷり！甘じょっぱさがたまらない「塩バターチョコパン」
近年、ベーカリー市場ではシンプルながらも素材の味が際立つ「塩バターパン」が人気となっており、今やパン屋さんの定番商品として定着。また、気温が上がる初夏の時期には「塩気」のアクセントを求めるニーズも高まる。
同社では、気温が上がり塩気が欲しくなるこれからの季節に向け、定番の塩バターパンと、ハムチーズパンやチョコパン、メロンパンを組み合わせた「塩バターパン」3種類を発売。2種類の生地を組み合わせることで、一口食べた瞬間に発酵バター入り塩マーガリンが溢れ出す“うまじゅわ〜っ！”な食感を実現した。
さらに、パンとの相性が抜群で、まろやかな塩味が特長の『ロレーヌ岩塩』をアクセントに使用することで、バターのコクを最大限に引き立てており、バターの香りとともに、シンプルながらも本格的な味わいを楽しめる。
■商品詳細（価格は全て税込）
「塩バターハムチーズパン」185円
フランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、ハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チーズクリームを入れた。
「塩バターチョコパン」180円
チョコ風味のフランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チョコクリームとチョコチップをサンド。
「塩バターメロンパン」180円
デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパン。表面にはメロンパンの格子模様をつけた。
【写真】チョコがたっぷり！甘じょっぱさがたまらない「塩バターチョコパン」
近年、ベーカリー市場ではシンプルながらも素材の味が際立つ「塩バターパン」が人気となっており、今やパン屋さんの定番商品として定着。また、気温が上がる初夏の時期には「塩気」のアクセントを求めるニーズも高まる。
さらに、パンとの相性が抜群で、まろやかな塩味が特長の『ロレーヌ岩塩』をアクセントに使用することで、バターのコクを最大限に引き立てており、バターの香りとともに、シンプルながらも本格的な味わいを楽しめる。
■商品詳細（価格は全て税込）
「塩バターハムチーズパン」185円
フランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、ハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チーズクリームを入れた。
「塩バターチョコパン」180円
チョコ風味のフランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チョコクリームとチョコチップをサンド。
「塩バターメロンパン」180円
デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパン。表面にはメロンパンの格子模様をつけた。