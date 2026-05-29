栃木県上三川町で住人の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は事件を主導したとみられる40代の男について、29日午後にも公開手配する方針です。

この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さんが殺害され、これまで、指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者と、実行役とみられる16歳の少年4人が逮捕されています。

警察は、事件を主導したとみられる40代の男について強盗殺人容疑で逮捕状を取っていますが、29日午後にも公開手配する方針を固めました。

一方、29日に送検された清掃作業員の渡辺昌英容疑者は、事件のおよそ1週間前、現場近くで正当な理由がないにもかかわらず、指定侵入工具であるマイナスドライバー1本を軽自動車に隠して所持した疑いがもたれています。

渡辺容疑者はすでに今月、上三川町で盗品のナンバーをつけた車両に乗っていた疑いで逮捕されていて、警察は、この車にはほかに少なくとも2人が乗っていたとみて行方を追っています。

警察は、渡辺容疑者が闇バイトに応募し、富山さんの家を標的に窃盗などの下見や準備をしていたとみて強盗殺人事件との関連も視野に捜査しています。