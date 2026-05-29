ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２９日、Ｘを更新。巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の問題について「暫くずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった」として、気になった部分を指摘した。

ＧＡＣＫＴは、今回の辞任について「ＣｈａｔＧＰＴに相談したら父親が逮捕されたという話として広がり始めた。だが、実際はそんな単純な話じゃない」と切り出した。「報道によれば、家庭内で口論になり阿部氏が娘の襟元をつかみ押し倒した、あるいは投げ飛ばしたとされている。一方で娘本人は【殴る蹴るはなかった】と説明している。さらに、【父を逮捕してほしかったわけではない】【警察が来て一番驚いたのは自分】とも語っている。つまり今回の件は【暴力ゼロ】とも【深刻虐待】とも現時点では断定できない。ここを感情だけで決めつけるのが何より危険」とした。

そして「本当に問題なのはここから」とし、娘が最初にＡＩに相談したことに「これが今の時代をまさに象徴している」と指摘。ＡＩは「安全最優先」「肯定的」に話を進めるとし、もしも虐待があれば「最悪の事態を避ける方向へ誘導」してくれるが、「逆にグレーな家庭内衝突まで、一気に警察案件へ進む可能性もある。ここが極めて難しい」とした。

児相も警察も「今の時代は【見逃し】を極端に恐れている」とも訴え、以前は「警察がなかなか動いてくれない」という声があったものの、今は「逆に動いた瞬間【即逮捕】【即報道】【即社会制裁】だ。この極端さが個人的には非常に気持ちが悪い。そして事実、かなり危うい」とした。

さらに今回は、巨人軍の監督だったことから「警察、球団、スポンサー、メディア、ＳＮＳ、全部が一気に動いた」といい「裁判結果より先に、社会的制裁が始まる。しかも、異常なレベルでの社会的制裁だ」と指摘。ＳＮＳやメディアニュースでも「極端な切り取りが溢れている」などとし、「個人的には阿部さんに監督を続けてもらいたい」とした。

その理由として「阿部さんが現在の巨人をけん引している、重要な立場だからというだけじゃない。こういった件で、社会から一気に抹殺される流れに、強い違和感を覚えるからだ」とした。

「もちろん家庭内暴力を軽視してはいけない。だが一方で娘本人ですら【父をそこまで追い込む意図はなかった】と語っている。にもかかわらず、社会全体が一気に制裁モードへ入る。このバランスの崩れ方は、かなり異常だと思わないか？」と問いかけ。

ＡＩについても「ＡＩは危険だけで終わらせるのも違う」とし「本質はそこじゃない。ＡＩは便利なもの。で、ある一方、ＡＩは責任を取らない」「だからこそＡＩの答えをどう扱うか。そして感情だけで人を裁き、一瞬で社会から消していくこの流れを、本当にみんな正しいと思っているのか？」と訴えた。