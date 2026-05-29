この先2週間は、台風6号や前線の影響で、雨の降る日が多くなりそうです。特に週明けは沖縄や奄美で大雨や高波に警戒が必要となるでしょう。一方、全国的に気温は平年を上回る所が多く、関東から九州は厳しい暑さが続くでしょう。

台風6号と前線の影響 来週前半は雨のエリア拡大

5月30日(土)〜6月5日(金)は、前線と台風第6号の影響で、雨の日が多い1週間となるでしょう。特に6月1日(月)〜2日(火)は、台風6号の影響で沖縄・奄美で大荒れや大しけとなり、警報級の大雨や高潮のおそれがあります。本州付近も台風6号の北上に伴い、1日(月)ごろから南海上の前線の活動が活発になり、東日本や西日本では曇りや雨の所が増え、局地的に雷雨となる可能性があります。6月3日(水)〜4日(木)にかけて大雨となる所がありそうです。期間を通じて最新の台風情報と早期注意情報をこまめに確認するようにしてください。

最高気温は全国的に平年より高い 真夏並みの暑さ続く

5月30日(土)〜6月5日(金)は、全国的に平年より高めの気温となり、真夏並みの暑さが続く見込みです。東京や名古屋、大阪では31日(日)〜6月2日(火)を中心に最高気温が30℃前後まで上がり、屋外では汗ばむ陽気となります。夜間も20℃以上のところが多く、寝苦しさを感じる地域もあるでしょう。一方、札幌や仙台でも25℃前後まで上がる日があり、朝晩との寒暖差に注意が必要です。特に晴れ間が広がる31日(日)は各地で熱中症リスクが高まりますので、こまめな水分補給や冷房の適切な使用を心がけてください。

2週目も高温傾向続く 梅雨入りに備えて

6月6日(土)〜6月11日(木)の2週目も、関東から九州は暑さは続くでしょう。東京や名古屋、大阪では最高気温が引き続き30℃前後の日が多く、最低気温も20℃以上と蒸し暑い状態が続きます。一方で、前線が本州付近に停滞しやすくなるため、7日(日)は雨が降るでしょう。梅雨の季節も近づいています。昨日28日(木)に日本気象協会が発表した梅雨入り予想によると、九州〜東北の梅雨入りは、「平年より遅い」予想ですが、梅雨入りに備えて、雨具や防災用品の点検、ハザードマップの確認など、本格的な雨の季節に備えておきましょう。