投資家の桐谷さん、ドンキの”焼き芋”絶賛で大反響「匂いでついつい買ってしまいます」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、ドン・キホーテで購入したものを紹介すると、ネット上で話題になっている。
【写真】確かに美味い！桐谷さんが大絶賛したドンキの食べ物
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「帰りにドンキホーテの焼き芋を」「どうしてこんなにおいしいのかと思う位おいしい。他の店の焼き芋と違います。焼き方に秘密があるのでしょう」と写真を公開。ドン・キホーテで購入した焼き芋を大絶賛した。
ドンキの焼き芋ファンは多く、この投稿にネット上では「ドンキの焼き芋美味しいですよね…買うつもりなくても匂いでついつい買ってしまいます」「ドンキの焼き芋 妙に美味い」「ドンキホーテの焼き芋 好きです〜」などの声があがっている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】確かに美味い！桐谷さんが大絶賛したドンキの食べ物
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「帰りにドンキホーテの焼き芋を」「どうしてこんなにおいしいのかと思う位おいしい。他の店の焼き芋と違います。焼き方に秘密があるのでしょう」と写真を公開。ドン・キホーテで購入した焼き芋を大絶賛した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。