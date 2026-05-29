ジブリ『崖の上のポニョ』“あの味”を再現＆名シーンが食卓に 宗介のサンドイッチや“リサ特製ラーメン”が登場
スタジオジブリ作品に登場する料理を再現できる人気シリーズ「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」の第6弾『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 崖の上のポニョ』が、7月10日に発売される。主婦の友社はきょう29日からネット書店で予約受付を開始した。
【写真】シリーズ5作目『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 千と千尋の神隠し』
「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」シリーズは、スタジオジブリ作品から生まれた料理レシピ絵本。作品の名場面を振り返りながら、登場する料理や作品世界をイメージしたメニュー作りを楽しめるシリーズとして人気を集めている。これまで『アーヤと魔女』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』『魔女の宅急便』『千と千尋の神隠し』が刊行されてきた。
最新作『崖の上のポニョ』では、宗介がポニョにハムを分けてあげた「リサの大急ぎサンド」や、体を温めた「はちみつホットミルク」、映画を象徴する「リサ特製ハムと卵のラーメン」など、印象的な料理の作り方を紹介。スーパーで購入できる身近な材料を使い、自宅で“ポニョの世界”を味わえる内容となっている。
さらに、作品世界から着想を得たオリジナルレシピも収録。「海の生き物ウインナ」「お手軽3種のスープ」「魔法あふれるオムライス」「船乗りのシーフードホワイトカレー」「魔女のキラキラアクセサリー風フルーツあめ」「不思議な海の水球ゼリー」など、映画の世界観を感じさせるメニューが並ぶ。
同書は、小学生が大人と一緒に料理することを想定した構成で、調理工程は写真付きで細かく解説。漢字には読み仮名が付けられており、料理初心者でも挑戦しやすい仕様となっている。難易度を示すレベルマークも掲載され、作りやすいメニューから楽しめる。
掲載レシピは、「リサの大急ぎサンド」「みんな大すきソフトクリーム」「はちみつホットミルク」「リサ特製ハムと卵のラーメン」に加え、オリジナルレシピとして「海の生き物ウインナ」「お手軽3種のスープ」「魔法あふれるオムライス」「船乗りのシーフードホワイトカレー」「魔女のキラキラアクセサリー風フルーツあめ」「不思議な海の水球ゼリー」を掲載。
【写真】シリーズ5作目『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 千と千尋の神隠し』
「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」シリーズは、スタジオジブリ作品から生まれた料理レシピ絵本。作品の名場面を振り返りながら、登場する料理や作品世界をイメージしたメニュー作りを楽しめるシリーズとして人気を集めている。これまで『アーヤと魔女』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』『魔女の宅急便』『千と千尋の神隠し』が刊行されてきた。
さらに、作品世界から着想を得たオリジナルレシピも収録。「海の生き物ウインナ」「お手軽3種のスープ」「魔法あふれるオムライス」「船乗りのシーフードホワイトカレー」「魔女のキラキラアクセサリー風フルーツあめ」「不思議な海の水球ゼリー」など、映画の世界観を感じさせるメニューが並ぶ。
同書は、小学生が大人と一緒に料理することを想定した構成で、調理工程は写真付きで細かく解説。漢字には読み仮名が付けられており、料理初心者でも挑戦しやすい仕様となっている。難易度を示すレベルマークも掲載され、作りやすいメニューから楽しめる。
掲載レシピは、「リサの大急ぎサンド」「みんな大すきソフトクリーム」「はちみつホットミルク」「リサ特製ハムと卵のラーメン」に加え、オリジナルレシピとして「海の生き物ウインナ」「お手軽3種のスープ」「魔法あふれるオムライス」「船乗りのシーフードホワイトカレー」「魔女のキラキラアクセサリー風フルーツあめ」「不思議な海の水球ゼリー」を掲載。