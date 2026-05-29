◇MLB ホワイトソックス 6-2 ツインズ（日本時間29日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆選手が、打点でもリーグ首位に立ちました。

村上選手はこの試合も「2番・一塁」で先発出場。一打席目は空振り三振に倒れるも第二打席では四球を選び、一挙4得点のきっかけを作ります。さらに4回には1死二塁からタイムリーツーベースを放ち、最終的に2打数1安打1打点2四球でチームの勝利に貢献しました。

前日に20号を放ち、本塁打数でア・リーグ首位タイとなった村上選手。この試合で打点を41とし、レイズのジョナサン・アランダ選手に並んで打点でもリーグトップにつけました。

▽ア・リーグ打撃3部門のトップ成績

【ホームラン】

1位 20本 村上宗隆(ホワイトソックス)、ヨルダン・アルバレス(アストロズ)

3位 17本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)、バイロン・バクストン(ツインズ)

5位 16本 ベン・ライス(ヤンキース)

【打点】

1位 41打点 村上宗隆(ホワイトソックス)、ジョナサン・アランダ(レイズ)

3位 40打点 クリスチャン・ウォーカー(アストロズ)

4位 39打点 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)

5位 37打点 ニック・カーツ(アスレチックス)、ベン・ライス(ヤンキース)

【打率】1位 打率.311 ヤンディ・ディアス(レイズ)2位 打率.307 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)3位 打率.307 ジョシュア・ヤング(レンジャーズ)4位 打率.304 ライリー・グリーン(タイガース)5位 打率.298 シェイ・ランゲリアーズ(アスレチックス)ーーー39位 打率.242 村上宗隆(ホワイトソックス)