「お前は器じゃない」親族の集まりで婿を罵った年商30億円のカリスマ創業者・72歳義父の没落…45歳婿社長と実の娘が仕掛けた、株主総会での〈一斉寝返り〉

創業者と後継者の間で起きる「決定権のねじれ」は、単なる身内の諍いでは済まされません。トップの顔色伺いに終始する役員会、昨日決まったことが今日覆る理不尽な現場――。この二重権力による最大の被害者は、会社そのものと、未来を担う優秀な社員たちです。本記事では、丹野社長（仮名／45歳）の事例から、中小企業のガバナンス設計の本質について、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

親族の集まりで突きつけられた、実権なき後継社長の現実

「大きい判断は、俺に回せよ。お前はなにか決められる器じゃないんだから」

ゴールデンウィークの夜。地方都市を見下ろす義実家の豪邸で、大河内会長（仮名／72歳）は箸を伸ばしながら告げました。

「あの提携の件、俺が止めておいたから」

丹野社長（仮名／45歳）は、一瞬その言葉の意味がわかりませんでした。白紙に戻されたのは、丹野社長が数ヵ月かけて現場と調整を重ね、ようやく形になりはじめていた、旧態依然とした建設会社のデジタル化提携案件だったのです。

しかし、一代で年商30億企業を築いた創業者である大河内会長は、鼻で笑うだけでした。

「条件が甘いんだよ。先方の社長にも直接電話して断った。お前は経営をわかっていない」

会長にとっては、トップが「怒鳴って押し切る」ことこそが経営の本質でした。

「どうして相談してくれなかったんですか」丹野社長が絞り出すようにいうと、大河内会長は酒を飲みながら吐き捨てました。

「お前は結局、“雇われ社長”みたいなものだろ。身のほどをわきまえろ」

その場にいた親族も、そして丹野社長の妻さえも、誰も会長の言葉を否定しません。しかし、本当は丹野社長自身も気づいていたのです。役員たちは自分ではなく会長の顔色をみており、会議で決まったことも最後は会長の一声で覆る。「代表取締役社長」という肩書きはあっても、自分にはなんの決定権もないという現実に。

妻が初めて父ではなく、夫を選んだ夜

帰りの車内は、重苦しい沈黙に包まれていました。丹野社長の手は、悔しさと情けなさからわずかに震えていました。

（そのとおりだよ。俺はただの飾りだ）

自嘲気味に笑いだした夫に対し、妻が口を開きました。

「……今日の話、どう思った？ 私は、もう疲れた」

妻は、地方では有名なカリスマ創業者である父のもと、誰も逆らえない家庭で育ちました。父を怒らせず、夫をなだめ、波風を立てないように生きてきた妻でしたが、その夜だけは違いました。

「あなたが何ヵ月も準備した仕事を、お父さんは一瞬で壊した。あれはおかしいと思う。あなたが社長なら、ちゃんとあなたが決めて」

その声に責める響きはなく、むしろずっといえなかった本音をようやく絞り出したようなトーンでした。

「もう、お父さんに怯えているあなたをみるのは辛い」

その言葉で、丹野社長は初めて腹を決めました。単なる話し合いでは事態は変わらない、会社を動かす「構造」そのものを変えるしかないのだと。

従うふりをして進めた、経営権の再設計

それからの丹野社長は、あえて会長に逆らうのをやめました。大河内会長は「ようやくわかったか」と安心したようですが、その裏で丹野社長は静かに布石を打っていました。

最初に着手したのは、株式と議決権の掌握です。会社の株は、大河内会長が親族や古参幹部たちへ分散して保有させていました。それは功労者への還元であると同時に、誰も会長に逆らえないようにするための支配構造でもあります。

丹野社長は、株主である役員や親族一人ひとりを訪ねて回りました。

「会長が会社を大きくしたのは事実です。しかし、いまのままでは、若手も取引先も離れてしまいます」

実際、現場の疲弊は限界に達していました。役員会で決まったことが翌日には覆り、会長に怒鳴られることに耐えかねて、優秀な若手社員から辞めはじめていたのです。古参役員の一人も、「正直、もう限界なんだ」と本音を漏らしました。

妻もまた、親族たちを回って「お父さんのやり方では会社が壊れてしまう」と説得を続けました。実の娘の言葉は少しずつ周囲を動かし、丹野社長のもとへ株主総会の委任状が集まりはじめたのです。

「今日の議題、なんだ？」すべてがひっくり返った株主総会

運命の株主総会当日。大河内会長はいつもどおり上座に座り、「今日の議題、なんだ？ 早く終わらせてくれ。午後ゴルフなんだ」と横柄に言い放ちました。

その空気を破るように、丹野社長が立ち上がります。「本日は、経営体制見直しの提案があります」。配られた資料に書かれていたのは、「会長退任」の文字。会議室が一瞬で凍りつきます。

「……お前、なにをいっているんだ？ ふざけるな！ 株の半分は俺の息がかかった連中が持っているんだぞ！」

激昂する大河内会長に対し、役員たちは誰も目を合わせようとしません。丹野社長は冷静に告げました。

「現在、私の側で議決権の過半数を確保しています」

その瞬間、大河内会長の表情が強張りました。「お前ら……俺がどれだけ目をかけてやったと思っているんだ！」

役員たちを見渡しますが、誰一人として会長と目を合わせません。その声に応えたのは、最古参の役員でした。「大将……。時代が変わったんですよ。あなたのやり方では、もう誰もついてこられない。みんな、怖くていえなかっただけなんです」。

採決は滞りなく行われ、大河内会長の退任が正式に可決されました。しばらくの沈黙のあと、会長は「そうか」とだけ呟き、会議室を去っていきました。その背中は、小さくみえたものの、同時に、誰よりも長く会社を背負ってきた男の矜持も感じさせるものでした。

奪い返せる経営者と、奪われ続ける経営者の違い

丹野社長の事例の本質は、義父と娘婿の感情的な対立ではありません。「誰が最終的な意思決定を行うのか」というガバナンスの構造問題にあります。

同族経営では、社長という肩書きだけが与えられ、実権を創業者が握り続けるケースが少なくありません。しかし、責任だけを負わされて決定権を持たない社長の存在は、組織を最も混乱させる要因となります。

丹野社長が事態を打開できた理由は、感情的に反発したからではありません。議決権、株式、役員構成という「構造」をロジカルに組み替えたからにほかなりません。多くの後継者は「いつか認めてもらえるはずだ」と考え、支配される側の論理で耐え続けようとします。しかし、支配する側にとって、従順な後継者は都合のいい存在でしかありません。

だからこそ必要なのは、感情論ではなく「仕組みの設計」です。

・誰が決めるのか

・誰が責任を持つのか

・その権限をどう守るのか

ここを曖昧にしたままでは、会社も人間関係もいずれ必ず歪んでしまいます。同族経営に必要なのは、「揉めないこと」を目指すのではなく、「揉めても組織が壊れない構造をあらかじめ作っておくこと」なのです。

あなたの会社には、その構造が正しく設計されているでしょうか。

萩原 峻大

資産形成・経営アドバイザー