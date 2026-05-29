【リコール開始】トヨタ・レクサス6種の4万台超の車が修理対象に！ 事故につながる恐れあり
トヨタおよびレクサスの一部乗用車において、電気装置（コンビネーションメータ）の不具合によるリコールが発生しました。始動時にメータが正しく起動せず、警告灯等が確認できなくなる恐れがあるため、所有者はお手元の車両を早めにご確認ください。
【トヨタ・レクサスのリコール詳細】
製作期間の範囲は2023年10月25日〜2025年8月7日で、対象台数は計4万3300台です。警告灯が見えなくなることによる重大な事故を防ぐため、対象車両を所有している場合はメーカーの案内に従いましょう。
また、対応については「トヨタお客様相談センター（TEL：0800-700-7700）」または「レクサスインフォメーションデスク（TEL：0800-500-5577）」へのお問い合わせをおすすめします。事故を未然に防ぐために、日頃から消費者庁公式Webサイトのチェックをしておきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)
【トヨタ・レクサスのリコール詳細】
対象台数は計4万3300台トヨタ・レクサス6車種の修理対応 トヨタ「ランドクルーザー」「クラウン」「ミライ」、およびレクサス「UX300h」「UX300e」「GX550」において、制御プログラムの検討が不十分であるため、画面の一部が表示されない不具合があることが判明しました。これを受け、5月27日より全車両のコンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する修理対応が始まっています。
最新情報の確認をリコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。所有する車両が対象かどうかを含め、国土交通省の情報や事業者のサイトなどで最新情報をご確認ください。
また、対応については「トヨタお客様相談センター（TEL：0800-700-7700）」または「レクサスインフォメーションデスク（TEL：0800-500-5577）」へのお問い合わせをおすすめします。事故を未然に防ぐために、日頃から消費者庁公式Webサイトのチェックをしておきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)