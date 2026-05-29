ママとパパで反応が違いすぎる赤ちゃんの動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは、生後半年の男の子、りょうくん。ママとパパでがらりと変わる、りょうくんの表情の変化に「おもしろい（笑）」「パパさん、落ち込まないで！」と反響が寄せられています。



【動画5秒】ママとパパで反応が違いすぎる赤ちゃん

うつ伏せの状態で、腕立て伏せのような姿勢をとり、体を前後に揺らしてご機嫌な様子のりょうくん。ハイハイに向けた準備運動とも言われる腕立て伏せに、ママが「がんばれ〜♡」と応援すると、りょうくんは、「よーし！」と言っているかのように、満面の笑みのまま、お尻を上げて懸命に体を動かします。



そして応援役がパパに変わりました。りょうくんの目の前で、パパが「がんばれ！」と応援すると、ママのときとは一変して無表情なりょうくん…。「えっ…だれですか？」と、添えられたテロップが、少し切なくも笑いを誘います…。りょうくんは、「一応やるか…」と少し体を動かすと、にやっと愛想笑いを見せるのでした。



応援役が再度ママへ。ママが応援してくれると、ご機嫌な表情に変わるりょうくん。ニコニコの笑顔で、元気に手足を動かし、「すごい！」とママに褒められて、うれしそうな表情を見せます。



そしてまた、応援役がパパに変わると…？「がんばれ！」と声をかけるパパを見つめ、じっと固まるりょうくん。ママを探しているのか、ちらっと周りを見渡すほど。不安げなりょうくんを前に、パパの切なさが伝わってきます…。ママとパパで思わず反応が変わってしまう、かわいらしいりょうくんでした。



動画を投稿したママ（@ryogram_dayさん）に話を聞きました。りょうくんは現在、生後10カ月になっています。



――動画撮影時の、ママとパパのお気持ちを教えてください。



「反応が違いすぎることが面白くて、夫婦で大笑いしていました。ママが応援すると、笑顔で腕立て伏せを披露してくれて…その姿がとてもかわいくて撮影し始めました。すると途中で、『俺もやる！』とパパが参加したのですが、なぜかりょうくんが急に真顔に…（笑）。



パパ本人も『なんで！？』と笑いながら、めげずに何度も応援していて、『もう1回ママやって！』『次は俺！』と交代しながら、家族みんなで楽しんでいました」



――りょうくんは普段から、ママっ子でしょうか？



「普段は、特別『ママじゃないと嫌！』ということはなく、パパにもママにもニコニコです。ただ、ママのお腹の中にいた時間や、育休中に一緒に過ごした時間が長かった分、このときはママの方が安心感があったのかな？と思っています。ちなみに、この動画を撮影したときの私は少しドヤ顔でした（笑）」



――動画の反響について、いかがでしょうか？



「本当にたくさんの反響をいただき、驚きました！赤ちゃんならではの素直な反応やかわいさを、たくさんの方に楽しんでいただけてよかったです。特に『パパがんばれ！』と応援してくださるコメントが多く、パパ本人もこの動画を気に入っているので、コメントを見て毎回うれしそうにしています（笑）」



――今までの育児を振り返ってみて、いかがでしょうか？



「もちろん大変なこともありますが、それ以上に毎日たくさんの笑顔や幸せをもらっていて、育児って楽しくていとおしい時間なんだなと感じています。将来りょうくんが大きくなったとき、このアカウントに残っている思い出が、きっと家族の宝物になるんだろうなと思っています。これからもりょうくんの投稿を通して、見てくださる方の日常の癒しになればうれしいです」



Instagram（@ryogram_daysさん）では、笑顔がとってもかわいらしいりょうくんとご家族の、ほほ笑ましい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）