過去に1等・前後賞合わせて「5億円」当選も！利息＋夢を狙う「宝くじ付き定期預金」3選
定期預金のなかには、利息と一緒に「宝くじ」がもらえるユニークなものがあります。
「物価高……、自分のお金で宝くじを買うには抵抗があるけれど、預けているだけでもらえるならうれしい」と感じる方も多いのではないでしょうか。実際、過去に高額当選が出た実績を持つ銀行もあり、満期を待つ間に本物のワクワクドキドキ感を味わえます。
今回は、そんな日々の暮らしに「夢を追う楽しみ」を添えてくれる面白い定期預金のなかから、インターネットバンキングで手軽に申し込めるおすすめの商品をご紹介します。
・預入期間：1年（単利型）
・預入金額：100万円以上（100万円単位）
・金利：年0.372％（2026年5月時点）
なお、auじぶん銀行の通常の円定期預金（1年もの）の金利は年0.41％です。こちらはBIGというお楽しみ特典が付く分、利息が少し控えめになります。
満期までの3年間、預入金額100万円ごとに毎年5枚（3年間で計15枚）の宝くじがプレゼントされます。もらえるのは「年末ジャンボ」「ドリームジャンボ」「サマージャンボ」の3種類。預け入れた時期に応じて届く宝くじの種類が決まります。また、預入金額に応じて「連番」で口数分もらえます。
・預入期間：3年（スーパー定期／スーパー定期300は複利、大口定期預金は単利）
・預入金額：100万円以上（100万円単位）
・金利：【窓口・ATM】年0.5％（2026年5月時点）
【ネットダイレクト】年0.6％（2026年5月時点）
過去の実績は、2025年のサマージャンボでは1等組違い（10万円）が3本、2等（100万円）が1本、2024年の年末ジャンボでも3等（100万円）が1本、当選しています。
参照：円預金金利｜金利・手数料｜北日本銀行
満期までの3年間、預入金額150万円ごとに毎年15枚（各ジャンボが5枚ずつ）の宝くじがプレゼントされます。こちらは、受け取る宝くじの種類を「連番」か「バラ」か自分で選択でき、途中で種類を変更することも可能です。
・預入期間：3年（複利型）
・預入金額：150万円以上（150万円単位）
・金利：年0.375％（2026年5月時点・半年ごとの変動金利）
驚くべきはその当選実績です。2025年のサマージャンボで2等100万円が2名、同年のドリームジャンボでも3等100万円が4名当選しています。さらに過去には、1等と前後賞を合わせて「5億円」の超高額当選が出た実績（2019年）もあり、その後も2021年、2023年、2024年と継続して100万円以上の当選が飛び出しています！
もし「これは！」と思うものがあれば、ぜひ運試しを兼ねてトライしてみてはいかがでしょうか。申し込む際には、満期まで安心して預けておける余裕資金を使って、賢く健やかに楽しみましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
「物価高……、自分のお金で宝くじを買うには抵抗があるけれど、預けているだけでもらえるならうれしい」と感じる方も多いのではないでしょうか。実際、過去に高額当選が出た実績を持つ銀行もあり、満期を待つ間に本物のワクワクドキドキ感を味わえます。
今回は、そんな日々の暮らしに「夢を追う楽しみ」を添えてくれる面白い定期預金のなかから、インターネットバンキングで手軽に申し込めるおすすめの商品をご紹介します。
BIG付き定期預金（auじぶん銀行）auじぶん銀行の「BIG付き定期預金」は、満期まで預け入れると、利息に加えて最高6億円が当たるスポーツくじ「BIG」を受け取ることができる景品付きの円定期預金です。BIGは、指定されたサッカー14試合の結果をコンピューターがランダムに選択するくじ（1口300円）です。預入金額100万円ごとにBIGが1口プレゼントされます。
・預入期間：1年（単利型）
・預入金額：100万円以上（100万円単位）
・金利：年0.372％（2026年5月時点）
なお、auじぶん銀行の通常の円定期預金（1年もの）の金利は年0.41％です。こちらはBIGというお楽しみ特典が付く分、利息が少し控えめになります。
ジャンボ宝くじ付き定期預金「福みらい」（北日本銀行）北日本銀行の「福みらい」は、人気のジャンボ宝くじが定期的にもらえる定期預金です。
満期までの3年間、預入金額100万円ごとに毎年5枚（3年間で計15枚）の宝くじがプレゼントされます。もらえるのは「年末ジャンボ」「ドリームジャンボ」「サマージャンボ」の3種類。預け入れた時期に応じて届く宝くじの種類が決まります。また、預入金額に応じて「連番」で口数分もらえます。
・預入期間：3年（スーパー定期／スーパー定期300は複利、大口定期預金は単利）
・預入金額：100万円以上（100万円単位）
・金利：【窓口・ATM】年0.5％（2026年5月時点）
【ネットダイレクト】年0.6％（2026年5月時点）
過去の実績は、2025年のサマージャンボでは1等組違い（10万円）が3本、2等（100万円）が1本、2024年の年末ジャンボでも3等（100万円）が1本、当選しています。
参照：円預金金利｜金利・手数料｜北日本銀行
宝くじ付き定期預金「トリプルチャンス」（静岡銀行）静岡銀行しずぎんインターネット支店限定の「トリプルチャンス」は、その名の通り「ドリーム」「サマー」「年末」の3つのジャンボ宝くじを全て受け取れるぜいたくな定期預金です。
満期までの3年間、預入金額150万円ごとに毎年15枚（各ジャンボが5枚ずつ）の宝くじがプレゼントされます。こちらは、受け取る宝くじの種類を「連番」か「バラ」か自分で選択でき、途中で種類を変更することも可能です。
・預入期間：3年（複利型）
・預入金額：150万円以上（150万円単位）
・金利：年0.375％（2026年5月時点・半年ごとの変動金利）
驚くべきはその当選実績です。2025年のサマージャンボで2等100万円が2名、同年のドリームジャンボでも3等100万円が4名当選しています。さらに過去には、1等と前後賞を合わせて「5億円」の超高額当選が出た実績（2019年）もあり、その後も2021年、2023年、2024年と継続して100万円以上の当選が飛び出しています！
まとめ定期預金は基本的に途中で解約をしてしまうと、「中途解約利率」が適用されて当初の金利よりも低くなってしまいます。しかし、今回ご紹介したような夢のある特典が付くものなら、満期までの期間も退屈せず、楽しみながらじっくりとお金を置いておくことができるはずです。
もし「これは！」と思うものがあれば、ぜひ運試しを兼ねてトライしてみてはいかがでしょうか。申し込む際には、満期まで安心して預けておける余裕資金を使って、賢く健やかに楽しみましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)