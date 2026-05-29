ファミコンタイトルの外箱デザインを配したブランケット“クラシックゲームブランケット”の第2弾として、『マッピー』『ワルキューレの冒険』の2種が9月16日に発売されることが発表された。発売はKADOKAWA、発行はKADOKAWA Game Linkage。5月28日より予約受付が開始されている。

【画像】ファミコン『マッピー』、『ワルキューレの冒険』がブランケットに

“クラシックゲームブランケット”シリーズは、ナムコ（現・バンダイナムコエンターテインメント）の家庭用ゲーム機向けソフトのブランド“ナムコット”のファミコンタイトルをモチーフにした商品。第1弾では『パックマン』『ゼビウス』『ドルアーガの塔』の3タイトルが商品化されている。

第2弾の対象タイトルは、現在ショートアニメシリーズ『まっぴーちゅう！』が展開中の『マッピー』と、今年で40周年を迎えた『ワルキューレの冒険』の2作品。ブランケット（1044mm×700mm）の表面・裏面と外箱（A4サイズ）には、各タイトルのファミコン用ソフトの外箱を可能な限り忠実に再現したデザインが採用された。

あわせて、ナムコットのファミコンソフトのカートリッジ画像をまとめたA5サイズ16ページの冊子が同梱される。

MAPPY(TM),ワルキューレの冒険 時の鍵伝説(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

（文＝リアルサウンド ブック編集部）