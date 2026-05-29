LDH JAPANが、7月30日から8月9日にかけて『LDH DREAM PARK 2026 ～RISE OF THE CHALLENGERS～ presented by LDH PERFECT YEAR 2026』を、TOKYO DREAM PARK SGCホール有明にて開催する。

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本イベントは、LDHの次世代を担うアーティストたちが出演する11日間のライブイベント。すでに開催が発表されていた、Girls²、iScream、Laki、f5ve、SWEET REVENGE、CIRRAらLDHのガールズグループが集結する『LDH Girls EXPO』が7月30日に行われるほか、8月1日、2日に『EXILE B HAPPY SHOW 2026 ～ワンダーヤード～』、8月8日に『PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”』追加公演が行われる。

また、新たに7月31日にKID PHENOMENONの単独ライブ、8月3日にRIKU（THE RAMPAGE）、8月4日にHOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）のソロライブ、8月5日、6日にFANTASTICSの八木勇征、中島颯太による単独ライブ、8月7日にLIL LEAGUEが年始に開催したツアーの再演となる『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”～Revival～』、8月9日にWOLF HOWL HARMONY初の単独ツアーの開幕公演となる『WOLF HOWL HARMONY LIVE TOUR 2026 “tera trip”～Opening Celebration～』が行われる。『LDH Girls EXPO』や、HOKUTOの単独ライブ、八木勇征、中島颯太による単独ライブは初開催となる。

KID PHENOMENONほか、ライブタイトルの詳細は後日発表予定。チケット先行は、6月1日15時より各種ファンクラブにてスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）