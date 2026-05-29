『ブルーロック』×「ファミマ」がコラボ！ オリジナルユニフォーム姿の描き下ろしグッズなど登場
「ファミリーマート」とアニメ『ブルーロック』がコラボレーションした「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンが、6月2日（火）から、全国の「ファミリーマート」店舗で実施される。
【写真】クリアファイルは名コンビ＆線画デザインの全6種！ 『ブルーロック』コラボグッズ一覧
■雰囲気が変わる“線画”デザインもかっこいい
今回開催される「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンは、本コラボ限定の描き下ろしデザイングッズや、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、描き下ろしイラストを使ったブロマイドなどが展開される企画。
対象のお菓子2個を買うと、ファミマカラーのオリジナルユニフォームを着用したキャラクターをあしらった限定オリジナルグッズをプレゼント。6月2日（火） からの第1弾は名コンビデザインや線画ならではの繊細な魅力を楽しめる「A4クリアファイル」が登場し、6月9日（火）からの第2弾ではそろえると繋がるデザインの「スマホスタンドキーホルダー 」が続く。
また、「ファミペイ」を提示して対象のお菓子を購入すると、集めたスタンプの数に応じて最新39巻までが一気にそろう「コミックスセット」や、『ブルーロック VS． U‐20 JAPAN Blu-ray（特装限定版）』が当たる企画も用意。
さらに、「アクリルスタンド」や「缶バッジ」の店頭販売に加えて、ファミマオンライン限定で「ブルーロック アクリルスタンドセット」、「ブルーロック 缶バッジ6種セット」の予約販売も行われる。
そのほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、観戦チケット風のデザインと証明写真風のデザインが選べる「ランダムブロマイド」も提供予定だ。
【写真】クリアファイルは名コンビ＆線画デザインの全6種！ 『ブルーロック』コラボグッズ一覧
■雰囲気が変わる“線画”デザインもかっこいい
今回開催される「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンは、本コラボ限定の描き下ろしデザイングッズや、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、描き下ろしイラストを使ったブロマイドなどが展開される企画。
また、「ファミペイ」を提示して対象のお菓子を購入すると、集めたスタンプの数に応じて最新39巻までが一気にそろう「コミックスセット」や、『ブルーロック VS． U‐20 JAPAN Blu-ray（特装限定版）』が当たる企画も用意。
さらに、「アクリルスタンド」や「缶バッジ」の店頭販売に加えて、ファミマオンライン限定で「ブルーロック アクリルスタンドセット」、「ブルーロック 缶バッジ6種セット」の予約販売も行われる。
そのほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、観戦チケット風のデザインと証明写真風のデザインが選べる「ランダムブロマイド」も提供予定だ。