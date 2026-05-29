選手権５度優勝なのに意外!?“名門校初の快挙”に本人の反応は？【日本代表】
高校選手権で５度の優勝を誇り、数多くのJリーガーを輩出してきた市立船橋高。高校サッカー界屈指の名門校から、初のワールドカップ戦士が誕生した。
歴史的快挙を成し遂げたのが、鈴木唯人（フライブルク）だ。 市立船橋高初のワールドカップ戦士となる事実を伝えられた鈴木は、「僕が初めてでびっくり」と率直な思いを口にした。さらに「いろんな方の思いを背負って戦わないといけない。しっかりとしたプレーを見せて、恩返ししたいと思っています」と静かに闘志を燃やした。
市立船橋高の現役選手たちにとっても大きな刺激となるはずだが、本人に気負いはない。
「とりあえず頑張っている姿を見てもらう。それを感じ取ってもらうだけです。ガムシャラに試合に入るだけです」
鎖骨骨折から順調な回復ぶりを見せる鈴木。ワールドカップという世界最高峰の舞台で大暴れしてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
歴史的快挙を成し遂げたのが、鈴木唯人（フライブルク）だ。 市立船橋高初のワールドカップ戦士となる事実を伝えられた鈴木は、「僕が初めてでびっくり」と率直な思いを口にした。さらに「いろんな方の思いを背負って戦わないといけない。しっかりとしたプレーを見せて、恩返ししたいと思っています」と静かに闘志を燃やした。
市立船橋高の現役選手たちにとっても大きな刺激となるはずだが、本人に気負いはない。
「とりあえず頑張っている姿を見てもらう。それを感じ取ってもらうだけです。ガムシャラに試合に入るだけです」
鎖骨骨折から順調な回復ぶりを見せる鈴木。ワールドカップという世界最高峰の舞台で大暴れしてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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