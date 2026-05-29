市立船橋高出身の鈴木。W杯で活躍できるか。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　高校選手権で５度の優勝を誇り、数多くのJリーガーを輩出してきた市立船橋高。高校サッカー界屈指の名門校から、初のワールドカップ戦士が誕生した。

　歴史的快挙を成し遂げたのが、鈴木唯人（フライブルク）だ。 　市立船橋高初のワールドカップ戦士となる事実を伝えられた鈴木は、「僕が初めてでびっくり」と率直な思いを口にした。さらに「いろんな方の思いを背負って戦わないといけない。しっかりとしたプレーを見せて、恩返ししたいと思っています」と静かに闘志を燃やした。
 
　市立船橋高の現役選手たちにとっても大きな刺激となるはずだが、本人に気負いはない。

「とりあえず頑張っている姿を見てもらう。それを感じ取ってもらうだけです。ガムシャラに試合に入るだけです」

　鎖骨骨折から順調な回復ぶりを見せる鈴木。ワールドカップという世界最高峰の舞台で大暴れしてほしい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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