【きょう発売】「おむつが臭わない袋」、防臭力が約10倍の新商品登場 “1袋にまとめて処理”できる新発想でコスパ◎
■防臭力約10倍で大容量サイズが実現
防臭袋シリーズ「おむつが臭わない袋 BOS」の新商品「おむつが臭わない袋 BOS＋（ボスプラス）」（以下「BOS＋」）が、きょう29日より全国のアカチャンホンポとアカチャンホンポ オンラインショップにて先行販売を開始した。
【画像】おむつが10枚入る！お出かけに便利なロール型も登場
本商品は、従来の「おむつが臭わない袋BOS」の厚さを1.5倍にすることで、さらに長時間・密閉空間でも高い防臭力（従来BOSの約10倍）がキープできるよう進化した袋。高い強度と防臭力により実現した、おむつを“1袋にまとめて処理”できる新発想。おむつ替えのたびに1つずつ捨てずに、まとめて溜めておいても臭いにくいので、特におむつ替えの回数が多い新生児期におすすめとなる。
「臭わない。でも、もう少し安ければ。」そんな声に向き合い、“まとめて処理”による、新生児期のおむつ替え時の手間やコストの軽減を実現している。
■商品特長
1.防臭力約10倍で、密閉空間でも臭わない
BOS＋は、従来の「おむつが臭わない袋BOS」の厚さを1.5倍に。防臭力は、一般的なパン袋（PP素材）の約1000倍、従来BOSの約10倍を実現。高い防臭力により、お部屋の中はもちろん、密閉空間や長時間保管時でも臭い漏れを抑える。
2.“1袋にまとめて処理”できる新発想
新生児期のおむつ替えは、1日10〜15回になることもあるため、BOS＋は新生児用おむつを最大10枚まとめて処理できる大容量サイズに。まとめて処理できてラク、1袋でたくさん捨てられてコスパが良い、新生児期はおむつ臭が少ないから“まとめて処理”がちょうどいいなど、捨てる手間の軽減とコストパフォーマンスの両立。
3.置き場所を選ばず、毎日使いやすい
BOS＋は、防臭力だけでなく破れにくさも向上。丈夫で臭いをしっかり防ぐため、置き場所を選ばずおむつ替えやお世話の際に使いやすい場所に置いておける。ベビーベッド横やおむつ収納の近くなどにも置けるよう、袋のカラーは部屋になじみやすい「グレージュ」に。従来のBOSシリーズ同様、開けやすさや結びやすさ、シャカシャカ音の小ささ、中が見えにくい仕様など、毎日の使いやすさにもこだわっている。
■外出時に便利な「おでかけ用」も登場
おむつポーチやバッグに収納しやすいコンパクトなロール形状タイプも登場。BOS＋の破れにくさと密閉空間でも臭わない防臭力は、外出先のおむつ替えだけでなく、汚れた衣類や嘔吐物、車内での一時保管など、さまざまなシーンで活躍する。
■開発者コメント（クリロン化成株式会社）
「はじめてのおむつ替えを、少しでも快適に。」臭わないBOS＋は、医療向け開発で培った技術から生まれたBOSが進化した防臭袋です。まいにち何度もあるおむつ替えのニオイや手間を減らし、赤ちゃんとの大切な時間を、少しでも心地よく過ごしていただけたらうれしいです。
■『おむつが臭わない袋 BOS＋』商品概要
◇タイプ：コスト重視タイプ
内容：14枚入
カラー：グレージュ
価格：380円（税込418円）
◇タイプ：コスト重視タイプ
内容：130枚入
カラー：グレージュ
価格：2780円（税込3058円）
◇タイプ：お出かけタイプ
内容：15枚巻ロール×3個セット
カラー：グレージュ
価格：748円（税込822円）
防臭袋シリーズ「おむつが臭わない袋 BOS」の新商品「おむつが臭わない袋 BOS＋（ボスプラス）」（以下「BOS＋」）が、きょう29日より全国のアカチャンホンポとアカチャンホンポ オンラインショップにて先行販売を開始した。
【画像】おむつが10枚入る！お出かけに便利なロール型も登場
本商品は、従来の「おむつが臭わない袋BOS」の厚さを1.5倍にすることで、さらに長時間・密閉空間でも高い防臭力（従来BOSの約10倍）がキープできるよう進化した袋。高い強度と防臭力により実現した、おむつを“1袋にまとめて処理”できる新発想。おむつ替えのたびに1つずつ捨てずに、まとめて溜めておいても臭いにくいので、特におむつ替えの回数が多い新生児期におすすめとなる。
■商品特長
1.防臭力約10倍で、密閉空間でも臭わない
BOS＋は、従来の「おむつが臭わない袋BOS」の厚さを1.5倍に。防臭力は、一般的なパン袋（PP素材）の約1000倍、従来BOSの約10倍を実現。高い防臭力により、お部屋の中はもちろん、密閉空間や長時間保管時でも臭い漏れを抑える。
2.“1袋にまとめて処理”できる新発想
新生児期のおむつ替えは、1日10〜15回になることもあるため、BOS＋は新生児用おむつを最大10枚まとめて処理できる大容量サイズに。まとめて処理できてラク、1袋でたくさん捨てられてコスパが良い、新生児期はおむつ臭が少ないから“まとめて処理”がちょうどいいなど、捨てる手間の軽減とコストパフォーマンスの両立。
3.置き場所を選ばず、毎日使いやすい
BOS＋は、防臭力だけでなく破れにくさも向上。丈夫で臭いをしっかり防ぐため、置き場所を選ばずおむつ替えやお世話の際に使いやすい場所に置いておける。ベビーベッド横やおむつ収納の近くなどにも置けるよう、袋のカラーは部屋になじみやすい「グレージュ」に。従来のBOSシリーズ同様、開けやすさや結びやすさ、シャカシャカ音の小ささ、中が見えにくい仕様など、毎日の使いやすさにもこだわっている。
■外出時に便利な「おでかけ用」も登場
おむつポーチやバッグに収納しやすいコンパクトなロール形状タイプも登場。BOS＋の破れにくさと密閉空間でも臭わない防臭力は、外出先のおむつ替えだけでなく、汚れた衣類や嘔吐物、車内での一時保管など、さまざまなシーンで活躍する。
■開発者コメント（クリロン化成株式会社）
「はじめてのおむつ替えを、少しでも快適に。」臭わないBOS＋は、医療向け開発で培った技術から生まれたBOSが進化した防臭袋です。まいにち何度もあるおむつ替えのニオイや手間を減らし、赤ちゃんとの大切な時間を、少しでも心地よく過ごしていただけたらうれしいです。
■『おむつが臭わない袋 BOS＋』商品概要
◇タイプ：コスト重視タイプ
内容：14枚入
カラー：グレージュ
価格：380円（税込418円）
◇タイプ：コスト重視タイプ
内容：130枚入
カラー：グレージュ
価格：2780円（税込3058円）
◇タイプ：お出かけタイプ
内容：15枚巻ロール×3個セット
カラー：グレージュ
価格：748円（税込822円）