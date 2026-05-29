「福くん髪型ww」「マジで髪型どうしたんや」鈴木福、劇中のおかっぱ頭に反響「ランジャタイ伊藤に配役変えた？」『惡の華』第8話【ネタバレあり】
テレビ東京で28日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第8話が放送され、鈴木福の髪型に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「福くん髪型ｗｗ」反響が寄せられたおかっぱ姿の鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第8話では、仲村のかつてない激白により、これからの人生を捨てる決意をする春日。夏祭り当日、櫓の上で、1本の包丁を2人で持ち、大衆に突き出し叫び始める。
警察が駆けつけるも、恍惚な表情で群衆を見下ろし、全身に灯油をかぶり、溜め込んだ思いを絶叫し続ける。ライターを持ち決意を固めた時に、春日が見た景色は、そして仲村が見た景色とは。壮絶な中学編が終幕を迎える。
その後、舞台編は高校編に。登場した春日の髪型はおかっぱ頭になった。この姿にSNS上では「福くん髪型ww」「マジで髪型どうしたんや」「ランジャタイ伊藤に配役変えた？」
【場面写真】「福くん髪型ｗｗ」反響が寄せられたおかっぱ姿の鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
警察が駆けつけるも、恍惚な表情で群衆を見下ろし、全身に灯油をかぶり、溜め込んだ思いを絶叫し続ける。ライターを持ち決意を固めた時に、春日が見た景色は、そして仲村が見た景色とは。壮絶な中学編が終幕を迎える。
その後、舞台編は高校編に。登場した春日の髪型はおかっぱ頭になった。この姿にSNS上では「福くん髪型ww」「マジで髪型どうしたんや」「ランジャタイ伊藤に配役変えた？」