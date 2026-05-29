著書「旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅」が高い評価を得ている旅系ユーチューバー・おのだが、29日までに動画を更新。愛車・TESLA モデル3がモバイルバッテリーの発火により廃車となったことを報告した。

おのだは今月20日に「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました」と写真を添えて報告。「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました。不幸中の幸いですが、発火時に車内には誰もおらず被害は車だけです。皆さんもお気をつけ下さい。モバイルバッテリーの発火、本当に怖いです」と呼びかけていた。

おのだによると、モバイルバッテリーは「使用歴1年4か月」で、「機械式駐車場に停めていた車の車内で発火」という。「発火時、充電はしていませんでした」とした。

この日、動画を更新し「YouTubeも更新しました。X、テレビ朝日などSNSで色々と発信しましたが、テスラ廃車の件はこれで最後にして、続きに進みます」と思いを新たに。「テスラ モデル3は最高の車でした!!」とつづった。

動画の中でおのだは、騒動の詳細を説明。機械駐車場に停めてあったテスラ内で、ドリンクホルダーに置いたモバイルバッテリーが発火・爆発。フロントガラス割損、ジュニアシート付近が焼けたと詳細を明かし、被害について「保険は人身・物損は無制限だが、車両保険に入っていなかったため全額自腹」だったと明かした。車両保険に入っていなかった理由については「本当に運が悪くて…1年更新で、その前に入っていた」いい「テスラは修理費が高く、保険会社が車両保険を嫌がる」といい「5年も乗ったから」という思いから外していたという。「まさかこんなことになるとは想定外だった」と落胆した。

同車は、娘が生まれた2020年に購入した思い入れのある車だという。生まれた日も乗車していた車だけに「やっぱりショックは大きい」と吐露した。

おのだは「みなさんも是非、ちょっと古いモバイルバッテリーがあれば処分した方がいいと思います。家に発火するということもあると思いますし、もう何年も使ってるものは見直しもしていった方がいいと思います」と主張。「本当に気をつけてください。そんな注意喚起の動画でした」と締めくくった。