ＬＩＮＥヤフーは２９日、自社で運営するネットやＳＮＳ上のサービスで、２０２５年度に延べ１０００件超の投稿を削除したと明らかにした。

同年４月の「情報流通プラットフォーム対処法」の施行に伴う対応となり、同社として削除状況を初めて公表した。

対象となるのは、ネット掲示板「ヤフー知恵袋」、「ヤフーファイナンス」、通信アプリ「ＬＩＮＥ」の「オープンチャット」など計四つのサービス。誹謗（ひぼう）中傷や著作権の侵害などを理由に延べ約６７００件の削除申請があり、このうち１０００件余りが削除対象になった。ＬＩＮＥヤフーは「表現の自由との兼ね合いもあり、削除すべきか判断の難しい事例も少なくなかった」としている。

ＬＩＮＥヤフーは、プライバシー侵害など利用規約に違反する投稿は利用者の申請がなくても削除しており、２５年度は合計で１０００万件超の投稿を削除した。ＡＩ（人工知能）を活用し、大半は投稿から２時間以内に実施したという。

同法は、ＬＩＮＥヤフーや米グーグルなど大手９社に対し、不適切な投稿への迅速な対応を義務づけている。削除の可否を申請者に７日以内に通知するほか、毎年、削除件数の公表も定めている。